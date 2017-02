Serra Lima: “El Tetazo me pareció espantoso, me deprime como mujer”

“El ‘Tetazo’ me pareció espantoso, no cualquiera puede mostrar el pecho porque no todos son lindos”, consideró la cantante, María Martha Serra Lima, sobre la movilización que ayer se realizó en el Obelisco contra el machismo y en reclamo de “la soberanía de los cuerpos”.

Así enfatizó que “me parece ridículo la verdad, me parece espantoso”. “Porque además no cualquiera puede mostrar el pecho, porque no son siempre lindos”, criticó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Mientras que añadió que “menos en la calle con tipos que agredían, un tipo salió todo ensangrentado”. Al ser consultada sobre cómo lo vivió como mujer, contestó que “me deprime muchísimo como mujer”.

“Me encanta que las mujeres quieran hablar, quieran reclamar, pero esto es exhibicionismo, es horrible”, explicó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Mientras que se refirió a su lugar de residencia: “En Estados Unidos está prohibido, al menos donde estoy yo, hay playas nudistas, no hay necesidad de ir así a cualquier lado”. “A mí no me representa, no me llegó nada y no creo que a mis hijos les gustaría que ande mostrando así, con tipos, en una esquina”, destacó.

Por otra parte aclaró todo acerca de las declaraciones que realizó en Desayuno Americano y que causaron polémica debido a que utilizó el término de “negritos cabeza”, para referirse a dos jóvenes que estaban en una “actitud sospechosa”.

“Lo de negritos cabeza lo dije porque relaté algo que me dijo un chofer mío, que me llevaba y que estaba aterrorizado porque temía que nos robaran a nosotros, eran dos muchachos tocando timbre en una casa a la 1 de la mañana”, expuso. Y precisó que “yo no uso ese término, yo digo negro por ahí, pero no negro cabeza”.

Dio sus consideraciones además sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro con el fin de generar una barrera “infranqueable” en la frontera con México. “Me parece una locura, a mí me encantó escucharlo hablar, es un tipo culto porque, por el dinero que tiene la familia lo han educado con lo mejor, pero después cuando lo vi me pareció una locura”, opinó. Y sostuvo que “quiere atravesar todo EEUU con un gasto de 100 mil millones de dólares, y después si quieren pasar con drogas, o para visitar a la familia o como sea, hacen un pozo y pasan lo mismo”. Ejemplificó así que “el otro día vi un video de un tipo trepando sin nada un muro liso de 14 metros, estoy espantada”.

Por último, anticipó todo sobre su próxima presentación en Sala Siranush, “40 Años Junto A Ustedes”, en el marco de la celebración por sus 40 años con el espectáculo. “Van a escuchar todo lo mejor de mí, todo lo que les gusta y los mejores autores del mundo”, finalizó.