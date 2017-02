Fuertes audios de Rocío Oliva hablando de Verónica Ojeda: “Gorda grasa”

Siempre hay a un capítulo más en cualquier historia que vincule a Diego Maradona. Escándalos, peleas, intrigas, jueces… todo suma a la gran telenovela en la que se ha convertido su vida. Y en esta oportunidad, cuando parecía que la paz entre Rocío Oliva y Verónica Ojeda estaba cerca, se conocieron varios audios en los que la actual pareja del Diez es lapidaria con la madre de Dieguito Fernando.

Las escuchas, que se pasaron en el programa Los Ángeles de la Mañana, podrían ser de mediados de 2015, en medio de una crisis entre Oliva y Maradona. “Me subo al auto con Diego, cuando sale de la casa de la negra esta, forra, y me empezó a decir que la mina había dicho que Claudia lo había declarado insano. Me mostró audios. Y le digo: ‘Pero Diego, ¿vas a ver al nene o que te digan cosas?’. Y me dice que el nene estaba dormido. ‘¿Pero siempre está dormido? Siempre pasa algo’, le digo”, se escucha en el primero de los cinco audios en los que Rocío insulta y habla despectivamente de Ojeda.

En otro momento de la charla, la rubia hace referencia a un viaje que hizo a la Argentina para estar presente en el cumpleaños de su hermano Luciano, y allí vuelve a descalificar a Verónica. “Otro invento de esa gorda grasa… Diego no quería que me venga porque era el cumpleaños de Luciano . Viste que es como re celoso. Yo ya dejé muchas cosas por Diego, no voy a dejar a mi familia. Ni loca me perdía el cumpleaños de Lu. Así que no le gustó que me venga, pero tampoco me vine mal. Ahora cuando empiece lo de la FIFA y eso voy a tener que volver a viajar para allá. Son unas mini vacaciones mías. Obviamente la gorda va a inventar eso. Nada que ver”.

En varios pasajes de los audios, Oliva deja en claro que que Ojeda le “llena” y le “quema” la cabeza al astro. “Le cree más a ella que a mí”, dice en otra parte del sufrido relato.

Los audios