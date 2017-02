Morena Rial celebró sus 18 años junto con su novio y su padre

Morena Rial atraviesa su mejor momento. Empezó celebrando su cumpleaños número 18 junto a su novio, el futbolista Martín Casar, y siguió con una mega fiesta junto a su papá, Jorge Rial, su hermana, Rocío, y amigos.

“Empezando mis 18, te amo mucho mi amor”, escribió More en Instagram junto a una foto que la muestra a los besos con el futbolista cordobés.

Empezando mis 18 TE AMO MUCHO MI AMOR Una foto publicada por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 9:22 PST

El joven de 21 años mostró toda su ternura al regalarle un inmenso oso de peluche con un corazón que llevaba la frase “Te amo”. Pero además, le escribió una extensa dedicatoria en la red:

“Hoy es tu cumple número 18. Me siento el hombre más afortunado al poder acompañarte, más cerca que nunca. No te das cuenta de lo sensible que me pone que estés cumpliendo años. Veo en vos lo que nunca ví en nadie más y siento algo que jamás pensé sentir. Te debo hasta la más linda sonrisa hasta la peor cara de enojado.Te debo abrazos y besos que no te doy porque no me alcanza el tiempo para seguir dándotelos, quiero que estemos juntos. Sólo vos y yo.

Te debo paciencia, que es la que me tenés todos los días (y te agradezco). Pero mas te debo es la forma en que me miras. Lo más lindo que tenés y me das. Ver que con una mirada tierna me decís todo, ver tus celos, tu enojos, tus ganas de llorar.

Gracias mi amor por permitirme formar parte de tu vida y de tu familia. Ahora, vos y yo somos una familia. Nos acompañamos, nos amamos y nos respetamos. Espero que sea así siempre. No sé si estamos hechos el uno para el otro, pero si hemos llegado hasta acá es porque seguimos eligiéndonos cada día, y eso es como estar hechos el uno para el otro.

Lo más lindo de mi vida sos vos. Lo único que me importa en el mundo es que vos siempre estés sonriendo. Lo único que quiero es que seas feliz. Deseo con todas mis fuerzas que este día seas la más feliz de todas.

Espero vivir millones de momentos más a tu lado. Para mi la mejor persona del mundo tengo conmigo. Feliz cumpleaños preciosa mía. Te amo con toda mi alma, te hablo desde lo más profundo de mi corazón. A mi me cuestan estas cosas. Espero que las valores siempre. Te amo. Espero que te guste mi regalo, mi amor”.