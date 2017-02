Este domingo Santa Rosa será el escenario de la primera elección del calendario electoral nacional. La actual intendenta interina Norma Trigo (Cambiemos) y la ex reina de la Vendimia, Flor Destéfanis (Frente para la Victoria) se disputarán el cargo del dirigente peronista Sergio Salgado, quien se vio obligado a renunciar a su cargo, tras quedar detenido por malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

A través de la modalidad del voto electrónico, nuevamente los ciudadanos de Santa Rosa irán a las urnas para elegir entre la continuidad del frente Cambiemos o la vuelta del peronismo.

Trigo, quien se desempeñara como presidente del Concejo Deliberante, está a cargo del interinato y aspira a quedarse al frente de Santa Rosa por dos años más. La funcionaria logró el 66% de los votos en las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO) celebradas en diciembre pasado. Mientras que Destéfanis obtuvo el 30,67 de los sufragios.

A horas del cierre de la campaña, donde se medirá también la gestión nacional y provincial, El Sol dialogó con ambas candidatas sobre los puntos claves de la plataforma política.

¿Cómo se hace para administrar un departamento que quedó quebrado con un déficit 67 millones de pesos?

- Norma Trigo: Como todos saben la gestión que iniciamos fue una normalización del departamento. Con una gran ayuda del gobierno provincial y nacional saldamos una parte importante de nuestras deudas a los proveedores y con austeridad, bajando la planta de funcionarios por ejemplo. Ahora, tenemos por delante impulsar el crecimiento económico y generar empleo.

-Flor Destéfanis: Nosotros debemos reconocerle a la gestión actual que logró ordenar las cuentas, pero lo vamos a hacer con transparencia, con un gobierno abierto a la gente. Creo que eso no se está dando. Nosotros acabamos de denunciar cómo la intendenta utiliza los nuevos camiones que compró el municipio para hacer proselitismo.

Norma Trigo, intendenta interina que va por la permanencia en el cargo.

La mayoría de los habitantes de Santa Rosa viven del empleo público, ¿En qué alternativas económicas van a trabajar para generar empleo y lograr mayores recursos para el departamento?

-Norma Trigo: Estamos trabajando en dotar de servicios al Parque Industrial para todas aquellas empresas que quieran invertir, dando desde el Estado la seguridad jurídica y los estímulos necesarios para generar la radicación de nuevas actividades. Además estamos impulsando fuertemente emprendimientos ganaderos sin descuidar la fruticultura y la vitivinicultura.

-Flor Destéfanis: Así como vino La Salada apostamos a que otras empresas se radiquen en Santa Rosa, aprovechando la ubicación estratégica que tiene. Hay que apoyar a los pequeños, medianos productores y a los microemprendimientos que quizás con una inversión menor pueden lograr un medio de subsistencia.

¿Cómo será la relación con la provincia y la Nación?

-Norma Trigo: La buena relación con la provincia y con la Nación es fundamental. La provincia está pendiente de lo que le solicitamos y La Nación fue de mucha ayuda con un ATN de 23 millones de pesos que nos sirvió para regularizar la deuda con los proveedores.

-Flor Destéfanis: Esperamos que haya una buena relación con la provincia y con la Nación, pese a que somos de un partido diferente. Lo cual puede ser una ventaja porque no vamos a ceder en todas las cosas.

La ex Directora del Centro de Congresos quiere ser intendenta de Santa Rosa.

¿Qué reflexión le merece la figura política de Sergio Salgado?

-Norma Trigo: No sé qué tipo de influencia pueda tener en Santa Rosa, no lo he visto desde que pagó la fianza para estar en libertad, tengo entendido que se retiró de la política.

-Flor Destéfanis: Después que quedó en libertad ha decidido no participar en política. Su papá que es un viejo dirigente peronista que nos apoya y a venido algunas reuniones, pero él no está en el proyecto.