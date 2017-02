Foto: el reclamo de una mendocina que no encontró ropa de su talle

Brenda Mato tiene 26 años y es modelo "plus size". La mendocina había cobrado cierta notoriedad en 2015, cuando promovió la campaña para que Facebook anulara "me siento gorda" y "me siento fea" de su lista de estados anímicos.

El domingo pasado, Brenda decidió recorrer algunos de los negocios de ropa más conocidos de un shopping de Buenos Aires, pero para su desazón no encontró nada en su talle y volvió a su casa con las manos vacías.

Desde entonces, se viralizó una imagen que ella colgó en sus diferentes redes sociales, desnuda y sosteniendo un cartel con la leyenda "No tengo qué ponerme".

La frustración de Brenda es un fenómeno que comparte con muchas mujeres, que la apoyan y la siguen en un esfuerzo por visibilizar un problema muy evidente.









Fuente: La Nación.