Sólo el 1,8% de los bebés son registrados con el apellido materno

Los padres se sientan frente al oficial público que les pregunta cuál de los dos apellidos llevará primero el bebé: el de mamá o papá. La escena que parecería impensada hace dos años es común en las oficinas de Registro Civil del país. Una reforma significativa en el nuevo Código Civil pone en igualdad de condiciones a los progenitores para decidir qué apellido usará su hijo.

Desde agosto del 2015, año en que entró en vigencia la nueva ley, en Mendoza nacieron 48.000 niños, pero de éstos, sólo el 1,8 % fueron anotados con el apellido de su madre en primer término. Si bien la cifra parece poco significativa, desde asociaciones civiles aseguran que "marca un cambio de paradigma dentro de una sociedad históricamente patriarcal".

La ley es contundente, ambos padres deben llegar a un acuerdo sobre el orden de los apellidos y en caso de no haberlo, "se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Persona".

Pero eso sí, la norma especifica que la modificación es para el primogénito. "Las parejas que ya tienen hijos, deben preservar el mismo apellido y la integración compuesta que se hayan decidido para el primero".

"Lo que hay que dejar en claro es que no es una elección de la mujer, ambos padres deben tomar la decisión y entregar la "nota de acuerdo de apellido" firmada, en caso de que algunos de los papás no puedan estar presente durante el registro del menor", aclaró Victoria De Faveri, secretaria técnica del Registro Civil.

Aunque por lo general llegan con la decisión, en la provincia se han realizado 14 sorteos. Los pasos a seguir están establecidos y se consignan en un acta. En una bolsa negra se ponen dos papeles, con el número 1 y el número 2, adjudicado cada uno por el orden alfabético de los apellidos. Por ejemplo, a Alvarez le toca el 1 y a Zamora el 2. Luego, la oficial es la encargada de sacar el papel con el apellido que irá en primer término.

Victoria y Jorge inscribieron a Joaquín solo con el apellido de papá



Laura Cara es una de las mamás que hizo recientemente uso de la nueva reglamentación: "Él ya tiene dos hijos con su apellido, de un matrimonio anterior, y me parecía justo que nuestro primer hijo llevara mi apellido. No nos pusimos de acuerdo desde el principio; dijimos que si era varón llevaba el mío y si era nena el suyo y bueno... nació Felipe. Igual al día de hoy, su padre no está del todo conforme ", dijo.

Otras madres creen que la ley les da la posibilidad de elegir el apellido que mejor combine con el nombre de su bebé. Natalia Sáez, mamá de Vicente, comentó que antes de anotarlo tuvo una charla "abierta" con su pareja. "Pensé en inscribirlo con mi apellido pero no me gustó como quedaba. Simplemente el del padre quedaba mejor y como el de él es "Bautista", parece un nombre... Es gracioso, en realidad".

Pero la propuesta no es sólo de las mujeres. Walter Sánchez, papá de Catalina, relató que junto a su mujer establecieron que la niña llevaría el apellido de su mamá. "No creo que sea justo que el varón imponga su apellido. No se trata de feminismo o de machismo o de prolongar el legado, se trata de igualar los derechos".

Falta de información

Para Nelida Arancibia, abogada especializada en asuntos civiles y familia, muchos padres no conocen el nuevo escenario filial que plantea el nuevo Código Civil.

"Muchas mujeres no están informadas, no hay una conciencia colectiva. En muchos juzgados hay empleados que no han hecho la actualización correspondiente y esto, es una falta de responsabilidad social", aseguró.

Consecuente con esta opinión, Laura Laura Chazarreta, referente de la Colectiva Mendoza, enfatizó que hay una "naturalización" de las normas impuestas. "No nos planteamos siquiera que nuestro apellido puede ir primero. Por otro lado, tampoco nos apropiamos de la ley porque no la conocemos. ¿Cómo vamos a hacernos de nuestros derechos si no nos informan?, señaló.

En este sentido, Laura, la mamá de Felipe, comentó que "en ningún momento se me informó en el registro que podía poner mi apellido , dan por hecho que es el primero el del padre. No es una opción que te dan , seguramente muchas mamis ni saben".

Cuando los padres no se ponen de acuerdo se sortea el orden de los apellidos.



Consultadas al respecto, las empleadas del CDR ubicado en calle Güemes de Capital, indicaron que a las parejas le informan sobre esta posibilidad y que han recibido la capacitación en su momento.

"Los papás preguntan e incluso llaman para saber qué tienen que traer para anotar a su hijo. En ese momento también le pedimos que traigan la nota de acuerdo de apellido o la decisión ya tomada. Sin embargo, la tendencia sigue siendo que eligen el apellido paterno", aseguraron.

Los pioneros

En algunos países como Francia, Suiza, Serbia, Suecia y España al igual que en la Argentina los padres pueden elegir cuál apellido quieren que su hijo lleve y en qué orden. Puede ser el de uno solo o el de ambos.

El Registro Civil anotó 1,8% bebés con el apellido materno desde noviembre de 2015

En enero del 2015, antes de que entrara en vigencia la norma, Enzo Chillo Amoroso fue el primer bebé mendocino y el cuarto argentino que logró tener el apellido de su mamá. Verónica Chillo (31) y Mariano Amoroso plantearon que no poder elegir el orden de los apellidos "implicaba una discriminación hacia la mujer" .

Cómo cambiar el apellido

En Mendoza hay 200 reconocimientos de menores por mes. Esto se debe a que los padres no están en el momento de la inscripción por diferentes motivos. En este caso, los padres deberán acordar el orden de los apellidos o se mantendrá el ya registrado.

Por otra parte, si se desea cambiar el orden de los apellidos de un menor nacido antes del 2015, "el cambio de apellido es una opción que no es nueva, pero para esto debe decidir un juez y sólo procede si existen justos motivos a criterio del magistrado", explicó Victoria De Faveri conforme con lo que indica el Código Civil.