Pau Donés recae en su enfermedad

Pau Donés (50 años) vuelve a sufrir un revés en su vida. Cuando parecía que el cantante había logrado superar su cáncer de colon, tras un año "limpio", un escáner ha revelado la presencia de un nuevo tumor en el peritoneo, la membrana que cubre el interior del abdomen. La noticia la ha dado el propio cantante a través de su blog donde ha explicado cómo le llamaron del hospital para avisarle de este nuevo hallazgo maligno en su organismo.

"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor", ha asegurado Donés.

"¡Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso?¿Cómo iba a afectar a nuestros planes?. Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables. Aunque a medida que pasaba el tiempo, las ganas de volver a pisar un escenario se convirtieron en una necesidad de primer orden. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios",continúa el cantante.

"Llamé a mi oncóloga, Elena Élez, y le expliqué todo lo que tenía en mente para este año y que, a pesar de las últimas noticias, no iba a dejar de hacer. Tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder. La jefa (así llamo a la doctora Élez) me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella. Y así lo vamos a hacer".

Pau Donés volverá a los escenarios, como ha aclarado él mismo. Tiene pensado estrenar disco en breve y hacer una gira de conciertos íntimos, con toda la banda, en teatros y auditorios, aunque es consciente que en algunos no podrá estar al cien por cien.