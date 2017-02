Año electoral: el PJ se planta y le pide "reacción" a Cornejo

Durante el 2016 el gobernador Alfredo Cornejo consiguió el aval del partido mayoritario de la oposición, el Frente para la Victoria, para sancionar las leyes que envió a la Legislatura. Sin embargo el año electoral ya está en carrera y en el PJ se notará un cambio “actitud”.

Algunos se cansaron de la constante queja de la “pesada” herencia y le piden “reacción” a la gestión actual frente a los principales problemas que atraviesa la provincia. Además prometen que lloverán los pedidos de informe para controlar las cuentas de la gestión.

Actualmente el gobernador cuenta con mayoría en ambas cámaras lo que le allanó el camino para aprobar las normas que propuso. Pero todos tienen bancas para perder o para sumar en las elecciones de octubre, según como se mire. En Diputados los radicales ponen en juego 13 escaños de los 22 que tienen actualmente, al PJ se le vencen 8 de los 19, y al FIT 3 bancas de 4. En el Senado 11 de 20 legisladores radicales terminan su mandato, en el PJ 7 de 14 el FIT deberá renovar una de sus dos bancas.

Lo cierto es que en la casa de las leyes el martes pasado el PJ se plantó con una disidencia y acusó al gobernador de ser “poco ético” al postular a una funcionaria del Ministerio de Salud, Liliana Muñoz, para ocupar un cargo vacante de vocal en el Tribunal de Cuentas.

“El año pasado fue una etapa para darle lo que necesitaba para gobernar, ahora queremos verlo como gobernador”, explicó la titular del bloque del PJ, Patricia Fadel. Además cuestionó al mandatario porque “no se ven los resultados”, pese a las herramientas que le otorgó la Legislatura. Por otra parte la legisladora criticó a Cornejo ya que considera que el gobernador tiene la meta de aspirar a la presidencia y que está ocupado en eso.

En la misma línea opinó el diputado y titular del bloque justicialista de diputados, Javier Cofano. “No diría que nos vamos a poner una postura caprichosa de oponernos, pero si vamos a empezar a pedir cuentas del año pasado”, expresó. Al justicialismo le preocupan los aumentos de impuestos que superan el 17% de inflación previsto en el presupuesto.

Por su parte el presidente del PJ, Omar Félix, señaló que el cambio de postura de la oposición es “natural”.

“Hoy son tiempos distintos y no por ser un año electoral, es momento de analizar el rumbo del gobierno”, expresó. El sanrafaelino no encuentra “reacción” de Cornejo frente a las problemáticas provinciales y además le critica que el mandatario se amolde a la política económica que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.

“Es necesario un cambio de rumbo, no mejora la seguridad, no hay políticas concretas a esta altura, ya no sirve como excusa la pesada herencia”, remarcó Félix.

También se mostró muy crítico el intendente de San Martín, Jorge Giménez. El jefe comunal fue uno fue uno de los que más acompañó las decisiones de Cornejo el año pasado. “El gobierno provincia es socio fundador de la macroeconomía de Macri”, señaló.

“No hay reacción del gobierno provincial. Hay que hacerse cargo de las cosas”, agregó Giménez.

Desde el lado del radicalismo el senador Juan Carlos Jaliff reconoció que en años electorales se “complica” el clima en la Legislatura. Sin embargo aspira a tener el acompañamiento del peronismo en las nuevas leyes.

En tanto el flamante titular del bloque radical del Senado, Armando Camerucci, también es consciente de los meses que se vienen, sin embargo intentó mostrarse optimista, aunque reconoció que será un año “complicado”.

“Es un año de muchas tensiones, los partidos buscan posicionarse para la gente, espero que no sea así”, sostuvo.