Romeo Santos, de rey de la bachata a superhéroe de Marvel

Romeo Santos se prepara con todo para volver al mundo de la música. El cantante unió fuerzas con Marvel para crear su propio superhéroe para el video de “Héroe favorito”, el primer single de su nuevo trabajo discográfico.

El artista estadounidense, denominado como el Rey de la bachata, recurrió, nada más y nada menos, que al talento de Marvel Custom, la agencia de marketing y contenido del gigante de los cómics, para que le ayuden a crear su propio superhéroe, que protagonizará la historia de amor prohibido que narra su próximo sencillo.

Together with Marvel Custom, @RomeoSantosPage goes from The King of Bachata to Super Hero for his new single #HéroeFavorito, out Feb. 13th! pic.twitter.com/6urkbDPDtN

— Marvel Entertainment (@Marvel) 8 de febrero de 2017