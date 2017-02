Pidieron que CFK vaya a juicio oral en la causa dólar futuro

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este miércoles la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández en la causa conocida como “dólar futuro”.

Lo hizo al responder la “vista” que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar “completa” la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados, por el delito de “defraudación contra la administración pública”.

La ex presidenta está procesada y sufrió un embargo de 15 millones de pesos, que derivó luego en la inhibición general de todos sus bienes.

La denuncia por "defraudación contra la administración pública" la habían presentado integrantes del ahora frente oficialista Cambiemos, los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), por las operaciones de venta de dólares en el mercado de futuros a un precio "muy inferior al del mercado" y que estaba incluso por debajo del dólar ahorro: se denunció que un dólar que era vendido a 10,65 cuando podía serlo a 14 o 15 pesos.

Luego de esto, Cristina Kirchner había dicho que quería ir a juicio oral "lo antes posible" a través de un escrito que presentó su abogado Carlos Beraldi.

