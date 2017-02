Vuelta Ciclista de Mendoza: el renacer de Guaymallén

Municipalidad de Guaymallén, como en cada Vuelta de Mendoza, intentará volver a ser protagonista. Durante los últimos años, el equipo de Saavedra consiguió grandes logros pero la partida de uno de los pilares principales lo dejó (Ignacio Nacho Ortigala).

Álvaro Argiró, Juan Pablo Dotti, Gabriel Brizuela y Luciano Montiveros, entre otros, se encargaron de ponerse con el equipo de Municipalidad de Guaymallén en lo más alto del giro más antiguo del país,

Esta vez, con el Lobito entre sus filas, el equipo dirigido por Javier Saavedra intentará repetirse en el podio. Sin embargo, según reveló el pedalista Rodrigo Sigre, el elenco no pasa por el mejor momento.

“Hoy en día, el sostén que tenía el equipo, que era Nacho Ortigala (falleció el 28 de mayo del 2014), no lo tenemos. Por tal motivo, tenemos que salir nosotros a rearmarnos y acercar sponsors privados. Nos cuesta mucho porque uno se entrena y piensa en que tiene que comprarse cosas. El no tener comodidades no nos permite concentrarnos de lleno en la competición”, contó Sigre.



Guaymallén, de la mano de Gabriel Brizuela, viene de quedarse con el campeonato mendocino de ruta, lo cual lo transforma, lógicamente, en uno de los grandes candidatos.

“Esta vez, en la competencia local conseguimos imponernos siendo un equipo de cinco competidores contra equipos que tenían el doble o el triple. Lo sufrimos mucho. Estando dentro del pelotón y compitiendo, uno se da cuenta que no es nada fácil. Acá hay mucho pulmón y corazón”, sostuvo Rodrigo.

“A pesar de todas las dificultades nos hemos agrupado y demostramos que tenemos ganas de seguir ganando. Tenemos al más ganador de la Vuelta de Mendoza con nosotros en el equipo y soñamos con que pueda sumar una más”, agregó

Por último, se sacó la presión de encima: “Venimos con el campeonato mendocino en la espalda. Si se da, buenísimo. Sé que vamos a estar en la clasificación y vamos a hacer un gran papel”.