Los bancos no atenderán por 2 horas este jueves y viernes

El gremio de la Bancaria realizará medidas de fuerza este jueves y viernes, en franco rechazo a la decisión del Gobierno nacional de ordenarle a los bancos a no pagar los aumentos salariales pactados.

Las asambleas se concretarán entre las 11 y las 13 de los últimos días de la semana, y se advierte que quienes hayan ingresado antes de ese horario y permanezcan en la sucursal no serán atendidos.

En un comunicado de prensa, La Bancaria argumentó que se realizaba el quite de colaboración "ante la actitud de los Bancos y el Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016, en particular la falta de paga salarial, no acatando, el caso de la orden judicial de pagar y en el caso de la cartera laboral, de no intervenir de manera alguna, el Secretario de la Asociación Bancaria resuleve:

1- Iniciar en todo el país los días jueves 9 y viernes 10 asambleas preparatorias de un paro nacional bancario, con cese de actividades durante su transcurso, de acuerdo a la modalidad a determinar por cada seccional.

2- Hacer responsables de las consecuencias del presente conflicto al Sr. Ministro de Trabajo y a los bancos involucrados en la mora y en el desacato.

3- Convocar al Plenario de Secretarios Generales de Seccionales para el 13 de febrero, a fin de determinar la fecha del paro nacional.

4- Destacar ante la opinión pública y los usuarios, que una vez más nuestro sindicato acciona responsablemente, pero que, agotado este nuevo plazo, a partir del jueves 9 no podemos garantizar la atención, ya sea por asambleas, otras mediadas de acción, y /o derivaciones de este conflicto.