¡Prolongá tu bronceado por más tiempo!

El objetivo por conseguir un buen bronceado en vacaciones es alta y por ello muchas son las cosas que hacemos para lograrlo. Si embargo, una vez finalizados esos tan esperados días de vacaciones, regresamos a nuestras rutinas y con ello, muchas veces no tenemos tiempo suficiente para exponernos al sol – por supuesto, de forma consciente- y poder conservar ese color adquirido.

Para ello, se pueden aplicar algunos consejos muy sencillos que facilitarán alargar por más tiempo el bronceado de tu cuerpo.

Antes que nada es válido recordar que realizar exposiciones al sol de manera inteligente es esencial a la hora de conseguir un bronceado duradero y totalmente saludable para la piel. Pero para ello no basta solo con ponernos bajo el sol durante largas horas, sino que hay que saber cómo hacerlo de la mejor manera posible.

Tomar el sol en las horas más propicias para ello es una buena manera de conservar por más tiempo el color, ya que un buen bronceado debe ganarse poco a poco sin quemar la piel, pues si la quemamos, además del daño que nos podemos causar, conseguiremos cambiar la piel y con ello eliminar el color bronceado que buscamos. Para lograrlo debemos exponernos al sol poco a poco y con la protección adecuada, además de evitar las horas centrales del día.

¿Cómo conseguimos que nos dure el bronceado de nuestra piel?

La hidratación de la piel es esencial antes, durante y después de tomar el sol para conseguir mantener el tono moreno por más tiempo. Es fundamental que la hidratación esté presente en la piel, por ello después de broncearnos debemos seguir hidratando la piel a diario para así alargar la duración del moreno, ya que de este modo lo que conseguiremos será mantener la piel brillante, dorada y con una salud envidiable.

Exfoliar es otra manera de alargar el color. Aunque no lo parezca, la exfoliación no elimina el color, ya que el moreno no es un tinte. Lo que hace una buena exfoliación es eliminar pieles muertas y con ello mejorar el estado de la piel, y sobre todo conseguir una mayor penetración de las cremas y así conseguir una hidratación perfecta. Ni que decir tiene que para alargar el moreno el aloe vera es un buen aliado que no podemos pasar por alto, pues la hidratación que nos brinda será máxima.

Hidratar por ejemplo tu piel con crema de cacao y aceite de coco, que además de prolongar el bronceado, le proporciona un brillo único. Asimismo evitas que te salgan “pellejitos” en la piel.

¡La hidratación con cremas es ideal para conservar tu color!

Incluye en tu dieta alimentos como la espinaca, sandía y en especial la zanahoria, que no sólo nutren tu cuerpo, sino que además segregan betacaroteno, una sustancia que te ayuda a mantener el color bronceado por mucho más tiempo.

Para que tu bronceado se más uniforme, prepara una infusión de té negro. Deja que se concentre lo más posible y posteriormente aplica en todo el cuerpo.

Además, tené en cuenta siempre de usar bloqueador solar con un FPS mínimo de 30, aunque no te expongas al sol a fin que te cuides de los rayos ultravioletas tan nocivos tanto para tu piel como para tu salud.