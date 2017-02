Angelici, sobre el audio: "Siempre voy a defender los derechos de Boca"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó hoy, en relación con las escuchas suyas dadas a conocer, que "siempre" va a "defender los derechos del club" y que sus llamados no fueron "para sacar ventaja".

"No digo que esté bien pero es una habitualidad en el fútbol argentino y llegado el caso lo volvería a hacer", afirmó.

Angelici dijo que "las escuchas las conocía, tienen más de dos años. Nada es casualidad, todo tiene una causalidad. Se dan a conocer en momentos en que se están disputando intereses muy importanteds en el fútbol argentino".

En conferencia de prensa, el presidente puntualizó que "las escuchas tienen un contexto. Se dieron en un momento en que nos sentíamos perjudicados, no intencionalmente, por malos arbitrajes. Recuerdo la mala expulsión de (Fernando) Gago en la cancha de River y la patada de (Leonel) Vangioni al Burrito (Juan Manuel) Martínez".

"El llamado al presidente de la AFA (Luis Segura) se debió a eso. Pedí que hablara con (el árbitro Germán) Delfino para que tomara conciencia de lo que se juega un club y tratara de equivocarse lo menos posible. Es lo que pedimos. Yo no quiero que me favorezcan, quiero que no me perjudiquen", sostuvo.

Respecto de su diálogo con el presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, explicó Angelici: "Los que jugamos torneos de verano es porque tenemos rating y para que los hinchas tengan la posibilidad de ver al equipo. No nos parece justo que el Tribunal pueda aplicar sanciones por expulsiones en amistosos para partidos oficiales".

"Que les den las que quieran pero que las cumplan en los amistosos -prosiguió-. Si no, nos conviene ir a jugar amistosos al exterior. El llamado fue por eso, porque nos jugábamos cosas importantes. Seguramente está mal pero soy una persona franca, es la habitualidad del fútbol".

El dirigente manifestó que el tribunal de disciplina "no es un tribunal de justicia, es un tribunal administrativo. El jugador no va con un abogado, va solo. A veces lo acompaña un dirigente y muchas veces el propio tribunal lo ayuda para hacer su descargo".

Interrogado sobre si Mitjans debería renunciar, Angelici consideró que "lo tiene que evaluar el propio tribunal, No soy quién para decir si tiene que renunciar o no".

Consultado sobre su reflexión de que "no es casual" que las escuchas se difundan en este momento, expresó: "Es una percepción que tengo pero no es por nadie en particular. Yo el único compromiso que tengo es con Boca y procuramos conseguir lo mejor con los derechos televisión para que el dinero llegue a todos los clubes". En cuanto a si este episodio modificará su relación con el presidente, Mauricio Macri, Angelici manifestó que "creería que no. Nos conocemos desde hace mucho, sabe la persona que soy y sé la persona que es".

Asimismo, precisó que "las escuchas estaban en el juzgado de Instrucción del doctor Del Campo, como tantas, en una causa en que se investigaba la relación de los dirigentes de Boca con los barras bravas. Acá nadie plantea que se violan derechos de privacidad. Pareciera que hoy hacer escuchas legales o ilegales da lo mismo. Eso es responsabilidad de la justicia. No sé de dónde salieron los audios pero seguramente (el periodista Gustavo) Grabia lo sabía desde hace dos años".

Según el presidente de Boca, "habría que preguntar al juzgado si quiere dar a conocer todos los audios. La potestad del juzgado era intervenirme el teléfono pero todo ciudadano tiene derechos y no escuché decir eso". "Si veo arbitrajes que nos están perjudicando volvería a llamar, para que se baje un mensaje claro -puntualizó-. Hay mucho trabajo y prestigio atrás para que un error te deje afuera. Cuando vos marcás esos errores, se pueden llegar a corregir", dijo. También destacó que "pondría tecnología para ayudar a los árbitros pero no me gusta que haya seis y ninguno vea la patada que le pega el arquero (de River Plate, Augusto Batalla) a (Cristian) Pavón, uno lo ve desde la platea o el palco".

Por último, al preguntársele si está dolido por la situación, Angelici expresó: "No es la palabra. Desde el momento en que decidí ser el presidente del club más importante del país sé que estoy expuesto".