El escándalo que eliminó a dos concursantes de Despedida de Solteros

Despedida de solteros tuvo su primer gran escándalo protagonizado por Matías y Yanina, una de las parejas que viene dando que hablar desde el primer momento. El participante entró en cólera después de ver a su pareja dándole masajes a otro compañero y preso de su furia, terminó escapándose de su piso para ver cara a cara a su novia.

"Estoy quedando como un p...", "todo tiene un límite, "estoy decepcionado, me siento defraudado", "me voy a borrar este tatuaje y "mis compañeros de trabajo, mi familia, me decían que me iba a pasar esto", fueron algunas de las frases que soltó Matías contra su novia, luego de ver el tape y quebrado en llanto.

Lejos de calmarse, el enojo del participante fue creciendo y decidió violar las reglas, cruzó una puerta que separa el Loft del Cielo del PH de la Tierra y fue a encarar a su novia. Sorprendidos, los participantes que estaban abajo reaccionaron corriendo y buscaron proteger a Yanina, quien lo único que decía era "me va a matar, me va a dejar".

Sin embargo, la producción del programa actuó inmediatamente y evitaron que todo pasara a mayores. Solo el testimonio de Yanina reconstruyó el violento encontronazo que tuvieron: "Me dijo 'pu..., sos una mier..., cuando salga de acá te voy a matar a vos y a ese hijo de pu...'".

El violento e impactante momento, en el que terminó agrediendo verbalmente a su pareja, hizo que la producción del ciclo decidiera tomar la medida más dura.

"La decisión es que Matías y Yanina han quedado eliminados por romper una de las reglas importantísimas como es dejar uno de los espacios en los que están viviendo", les informó Marley a ambos participantes que estaban en el piso del programa. Pero no fue sólo eso. Unos segundos después de conocer su expulsión, la pareja tuvo que decidir si querían continuar su relación.











