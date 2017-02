La madre del autor de la masacre: "Es una buena persona, no lo puedo creer"

La familia de Diego Loscalzo, el autor de la masacre de Hurlingham, salió a despegarse del múltiple homicida que fue detenido en Córdoba. Su madre, Mabel, aseguró que no ve a su hijo hace más de dos años, a pesar de que dejó la moto en la que huyó cerca de su casa. "No lo puedo creer", dijo y agregó, todavía en estado de shock: "Es una persona muy buena".

"Es una persona muy buena, no creo que haya hecho eso. Le pido mil disculpas a la familia; me siento mucho peor que ellos porque no creo lo que pasó", manifestó la mujer.

Mabel relató que se enteró de los homicidios cuando la policía demoró a su esposo mientras iba a trabajar. "Entraron, revolvieron todo y no encontraron nada porque Diego nunca vino acá", explicó.

La madre de Loscalzo contó que sólo vio una sola vez hace tres años a Romina Maguna, la pareja del sospechoso que murió durante la masacre. Además, aseguró que no sabe cómo era la relación que tenían.

"No entiendo qué pasó. Algo le hicieron. Algo pasó en esa casa para que haga eso. Conozco a mi hijo, es incapaz de haber hecho una cosa así", insistió.

Fuente: TN