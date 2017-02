Las primeras imágenes de Alicia Vikander como Lara Croft

Este lunes salieron a la luz las primeras imágenes de Alicia Vikander interpretando a Lara Croft en la nueva versión de “Tomb Raider” que prepara MGM y la productora británica GK Films.

La ganadora del Oscar por su papel en “La Chica Danesa”, se transformará en la nueva Lara Croft, la heroína de videojuegos que fue interpretada por Angelina Jolie en 2001 y 2003.

El diario británico Dailymail mostró las primeras imágenes de la actriz de 28 años realizando diferentes acrobacias en pleno rodaje.

La cinta, que será dirigida por el noruego Roar Uthaug (The Wave), adaptará el videojuego de Crystal Dynamics de 2013, verá la luz en 2018.

Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX

I really hate the belt though.. Who thought that was a good ide? pic.twitter.com/zMLsbGMKub

— AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6 de febrero de 2017