Otras masacres que conmovieron al país

La masacre cometida en las últimas horas en el partido de Hurlingham registra varios antecedentes similares ocurridos en las localidades de Necochea, San Isidro y Merlo y en las provincias de Cubut y Mendoza.

El 7 se julio último, en la ciudad balnearia de Necochea, un empleado municipal asesinó a puñaladas a tres de sus hijos y a su ex esposa, degolló a un vecino que quiso evitar que continuara con la masacre y luego hirió a dos policías que pretendieron detenerlo.

El múltiple asesino, identificado por la policía como Roberto Daniel Vecino (56), finalmente se atrincheró en un galpón y se ahorcó.

Los ataques se desencadenaron por un conflicto con su ex pareja y medre de sus cinco hijos, María Esther Curuchet (52), prima lejana del senador provincial y ex campeón olímpico de ciclismo Juan Curuchet.

Otra masacre fue cometida el 23 de octubre último en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, donde tres mujeres fueron asesinadas a puñaladas y dos niños resultaron gravemente a manos de la pareja de una de las víctimas.

Claudia Lorena Arias (31) se encontraba junto a tres de sus hijos menores de edad -una bebé de 10 meses y otros dos de 8 y 11 años-, su tía Marta Susana Ortíz (45) y su abuela Silvia Vicenta Díaz de Ortíz (90), cuando se presentó su pareja, Daniel Gonzalo Zalazar Quiroga (30), quien cometió los ataques y luego ingresó heridoal Hospital Central de la capital mendocina, donde dijo que había sido herido durante un asalto.

No obstante, el hombre fue reconocido por uno de los hijos de Arias, de 8 años, quien logró salir de la casa y esconderse en el baúl de un auto, donde pasó toda la noche para no ser visto por el atacante.

El 20 de agosto último, en tanto, en una villa de la localidad bonaerense de Béccar, partido de San Isidro, un joven baleó a su ex novia, mató a su ex suegra y a un vecino y se suicidó.

El hecho, bautizado por voceros policiales como "La Masacre del Pasillo", fue protagonizado por David Rosas (22), apodado “El Chucky”, quien vivía en la Villa Los Sauces, de San Isidro -situada a unos 400 metros del lugar de los ataques-, tenía problemas con las drogas y con su ex pareja y solía estar armado en el barrio.

La principal hipótesis es que el hecho se desencadenó cuando Rosas fue conversar con Verónica Díaz (21), madre de sus tres hijos y de quien estaba separado, tuvo una pelea y comenzó a los balazos con una pistola marca Bersa calibre .22.

La secuencia del ataque de “El Chucky” fue la siguiente: primero mató a la ex suegra, identificada como Silvia Fabiana Márquez (39), luego baleó a su ex novia, Díaz, después asesinó al vecino Matías Nicolás Pavón (25) y finalmente se suicidó.

Días después, el 12 de septiembre de 2016, en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) asesinó a balazos a su ex suegra y a su ex cuñado, hirió a los dos hijos adolescentes de su ex pareja y luego se suicidó.

El autor de la masacre fue identificado por la policía como Marcelo Oscar Soria (45), quien utilizó su pistola 9 milímetros reglamentaria para matar a su ex cuñado, Gustavo Contreras (26), a su ex suegra, Lidia Peralta (54) y herir a los hijos de su ex pareja, Fabiana Conrteras: Lautaro (16) y a la hija de Fabiana (14).

El prefecto no disparó contra su ex pareja, a quien sí golpeó, ni llegó a atacar a la hermana de ésta y sus dos pequeños hijos, que se encerraron en un baño. Tras los ataques, se suicidó de un tiro en la parte inferior de la mandíbula.

Otra masacre ocurrió en mayo de 2014, fue en el partido bonaerense de Merlo, cuando Cristian Leonardo "Memo" Méndez (30), incendió una vivienda intencionalmente y mató a su ex esposa, los seis hijos de ésta -uno de ellos también suyo- y al marido de la mujer.

Tiempo después, "Memo" Méndez se suicidió en el psiquiátrico en el que estaba alojado, ubicado en la ciudad de La Plata.

La denominada "Masacre de Merlo" fue cometida el jueves 8 de mayo en una precaria vivienda de siete por cuatro metros ubicada en las calles Iwanowski y Larsen, donde murieron quemados su ex mujer, María Karina Flamenco (38); la actual pareja de ésta, Gastón Olivera (31); y sus seis hijos: Yael (13), Briana (11), Sakira (10), Alejo (6), Nayla (5) e Ian (4), el único del que el acusado era padre.