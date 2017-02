Desvalijaron la casa de Marcelo Iripino en Carlos Paz

Una lamentable noticia recibió Marcelo Iripino. Mientras se encontraba en plena función del musical Bien argentino, ladrones desvalijaron su casa ubicada en el coqueto barrio de Villa del Lago, en Carlos Paz.

El hecho ocurrió ayer domingo pasadas las 21 en el inmueble ubicado en calle Gluck al 64. Según trascendió un grupo de delincuentes ingresaron a la vivienda tras romper una puerta trasera en momentos en que el famoso coreógrafo estaba en plena función de su espectáculo, que se desarrolla en el Complejo Malambo de Carlos Paz. Los ladrones se retiraron presurosos del lugar cuando la alarma se activó.

Según trascendió, Iripino contó que “le robaron todo. Desde la notebook hasta los calzoncillos”. Además confirmó que no volverá a ese domicilio y ya busca nuevos rumbos para mudarse en lo que queda de la temporada.

En diálogo con Cadena 3, el ex Susano se mostró indignado con la situación de inseguridad imperante en el país y aseguró que “no se puede vivir más así“. “Quiero aclarar que no me desenamoré de Carlos Paz. Uno quiere irse con la mejor imagen de este lugar porque esto puede pasar en cualquier lado“.

“Nos destrozaron todo, dieron vuelta todo y hasta encontramos partes de la casa rota” detalló y planteó: “No quiero seguridad para mí solo, sino para todos”.

El robo en la casa de Iripino no es el primer hecho de inseguridad del cual es víctima el elenco de Bien Argentino. En el transcurso de la temporada también sufrieron robos con características parecidas Marcelo Josset y Fernando Bertona en Carlos Paz, y el cantante Facundo Toro quien fue desvalijado en la ciudad de Córdoba.

Por Ariel Bogdanov, desde Villa Carlos Paz