Trailer de lanzamiento de How to Survive 2

La desarrolladora EKo Software y el distribuidor 505 Games lanzaron para PlayStation 4 el juego de zombies How to Survive 2, el cual tendrá un costo de $14.99 USD de manera digital en la consola de Sony.

How to Survive 2 es una secuela cuya historia se desarrolla 15 años después de lo que vimos en la primera entrega de la saga. Los jugadores se encuentran en un New Orleans postapocalíptico y tendrán que sobrevivir a una infestación de zombies apoyándose en equipo. Como cualquier juego de supervivencia, serán primordiales tus habilidades para craftear ítems y recolectar recursos, así como construir campamentos y bases.