Murió Rosa, la abuela de Wanda y Zaira Nara

El domingo fue un día muy triste para Wanda y Zaira Nara. Y ambas manifestaron su dolor en las redes sociales, donde escribieron mensajes para despedir, y recordar a su abuela Rosa, quien falleció en las últimas horas.

“Acaba de partir la persona más dulce, buena y generosa que conocí en mi vida. Mi abuela Rosita, me enseñaste todo y solo puedo vivir este momento con felicidad porque sé que lo que mas anhelabas era volver a encontrarte con el gran amor de tu vida, el abuelo Cacho. Daría lo que no tengo por ver ese beso de reencuentro. Me enseñaron el amor incondicional y sentí al lado tuyo lo que lo extrañabas cada día desde que se fue. TE AMO ABUELA. Fui la nieta mas feliz, gracias por cada enseñanza, mimo y amor que me dieron. Te recordaré a cada paso. Te extrañamos”, fueron las emotivas palabras que compartió Zaira en su cuenta de Instagram.

Wanda, por su parte, también compartió un mensaje. “Te vas con el amor de tu vida…, él te espera y te abraza fuerte por todos nosotros .. QEPD mi abuela Rosa, te recordaremos siempre con una sonrisa por tu humor, y con ternura por tu bondad amor y gran corazón“, escribió la esposa de Mauro Icardi.