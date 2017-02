Masacre en Buenos Aires: "Papá, por favor no me mates", le suplicó un niño al asesino

El hijo de 9 años de Romina Maguna, la pareja del hombre que cometió la masacre en el partido bonaerense de Hurlingham, le rogó a Diego Loscalzo que no lo matara cuando éste le apoyó un arma en el pecho: "Papá, por favor no me mates", le suplicó.

Así lo relató Marcelo, un vecino que escuchó la balacera anoche alrededor de las 22.30 y fue el primero que vio la escena de la masacre y que llamó a la policía y al servicio de emergencia sanitaria.

"Golpeó la puerta de mi casa. Lo hice entrar rápido porque pensaba que los estaban asaltando, pero me dijo: 'El Chino mató a mi mamá, mató a mi mamá'", contó Marcelo a los periodistas.

El niño le confesó a su vecino que Loscalzo también le puso un arma de fuego sobre el pecho, pero que él le imploró: "Papá no me mates, no me mates".

Marcelo contó que cuando ingresó a la casa de la masacre, Romina y su hermana Vanesa Maguna ya estaban muertas y que Darío Daniel Díaz -pareja de la segunda- estaba malherido y fue quien le contó quién había disparado y le pidió que llamara a la policía.

Romina y Loscalzo tenían una relación sentimental hace "tres o cuatro años" y "tenían una relación de pareja normal", según estimó el vecino. El niño que pidió ayuda al vecino era hijo de una pareja anterior de Romina.

Por su parte, un hermano de la mujer policía asesinada afirmó que a la pareja de la víctima "le agarró la loca" y cometió la masacre en esa casa, tras lo cual se dirigió a otra vivienda y asesinó a más miembros de la familia.

"Estaba mi hermana en la habitación con la pareja y a la pareja le agarró la loca y empezaron a discutir. Estaba mi sobrino ahí. Sacó el revólver y le pegó cuatro disparos en el pecho a mi hermana Romina. Cuando bajó la escalera, le quisieron sacar el arma y a mi otra hermana le pegó siete tiros. A una chica amiga de la familia le pegó tres tiros, le rompió el fémur, recién estuve hablando con ella", contó Diego Maguna.

Asimismo, señaló: "Después lo fue a buscar a mi hermano al barrio Luna y lo mató a él, mató a mi mamá, le pegó un tiro a mi cuñada que perdió el bebé y le pegó un tiro a la hija de mi cuñada".

La masacre

Un hombre mató a balazos a su pareja, agente de la Policía Bonaerense, a dos cuñados, a un concuñado y a su suegra, al tiempo que hirió a otros tres familiares de la mujer, entre ellas una embarazada que perdió el bebé que estaba en fecha para nacer, en el partido de Hurlingham.

Las víctimas fatales de la masacre cometida por Diego Loscalzo, alias "El Chino", fueron los hermanos Romina, Vanesa y José Maguna, la madre de los tres, Juana Paiva, y Darío Daniel Díaz, pareja de Vanesa.

En tanto, resultaron heridas una vecina de 36 años, una nena de 12 años y Mónica Beatriz Lloret, esposa de José Maguna, quien perdió el embarazo de nueve meses de gestación.