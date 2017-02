Videos: los mejores comerciales del SuperBowl

El Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, junta aproximadamente a 72 mil personas en un estadio de fútbol americano y a millones de televidentes e internautas. En esta fecha varias marcas lanzan caros comerciales.

Según precisó la firma de investigación de mercados Nielsen sobre el Super Bowl del año pasado, "casi la mitad de los fanáticos de este deporte consideran también que buscan activamente más información sobre marcas que patrocinan eventos deportivos y 67% podría elegir los productos de un patrocinador sobre los de sus competidores".

El costo promedio de 30 segundos de publicidad durante el Super Bowl en televisión es de US$ 5 millones, según aseguró The New York Times. Por ello, pocos de estos clips en YouTube superan el medio minuto.

Para la realización de estos comerciales, se invita a reconocidos artistas. En esta oportunidad, participan en algunos de estos videos de YouTube figuras como: Christopher Walken, Justin Timberlake, Arnold Schwarzenegger y Justin Bieber, entre otros.

Este año, los anunciantes han pagado US$400 millones por 50 minutos de publicidad durante el Super Bowl. Se han estrenado tráilers de películas, comerciales de tecnología y otro tipo de productos como llantas y bebidas.

El top 10 de los mejores comerciales transmitidos este domingo.

El comercial de la polémica

El anuncio de 84 Lumber que muestra el viaje de una madre y su hija desde Sudamérica hasta los Estados Unidos no fue transmitido completo en el medio tiempo del Super Bowl, pero fue liberado en la página web de la empresa 84 Lumber.

84 Lumber se promueve en internet como el principal proveedor privado de materiales de construcción, componentes manufacturados y servicios en la industria para residencias unifamiliares y multifamiliares y edificios comerciales. ¿Será un ofrecimiento a construir la estructura?

Los más vistos en YouTube