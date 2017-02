Pescarmona propuso vender Impsa para pagar una millonaria deuda

El presidente de Impsa, Enrique Pescarmona, propuso vender la empresa para poder pagar una millonaria deuda. Ofreció a los acreedores contratar un asesor financiero para vender la compañía y pagar la deuda que asciende a 1.136 millones de dólares.

Esa deuda está siendo renegociada por un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que fue aprobado por la justicia.

Según publica el diario Cronista, el asesor financiero dejará a la familia fundadora afuera del directorio y también del control operativo tanto de Impsa como de Venti, el holding controlante. Este proceso deberá comenzar dentro de un plazo de 24 meses.

Todo indica que la discusión será la de la futura cesión del 100% del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el derecho de Drag-Along (arrastre) que incluye el APE.

En el paper elaborado por los abogados de Impsa se les ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por u$s 472 millones equivalentes, divididos en u$s 150 millones equivalentes de Bonos Par sin reducción de capital, y u$s 322 millones equivalentes de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de aproximadamente 0.326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores.

En este sentido, se crea la figura de un fideicomiso que tendrá la propiedad del 65% de las acciones del conglomerado mendocino en beneficio de los acreedores.

Como parte de este proceso de reestructuración de Impsa, la familia Pescarmona solamente mantendrá el 35% de las acciones de Impsa. Este grupo entró en default a fines de 2014 y que, como parte de esa caída, hasta fue llevada a juicio por el BID, que interpuso una demanda ante la Corte de Nueva York por un crédito impago de más de u$s 160 millones.

Fuente: Cronista