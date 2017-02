La puesta en marcha de una fiscalía especializada en violencia de género aparece como respuesta a índices que asustan y llaman la atención. El año pasado,Mendoza se convirtió en tema de debate nacional debido a la cantidad y a la perversidad de los casos registrados.

Pero una oficina o un despacho no alcanzan como medida para seguir con las tareas de prevención, salvo que esta nueva dependencia realmente sirva para establecer políticas públicas. Y es justamente ahí donde aparecen las dudas. Si bien es pronto para juzgar, la idea es que no se convierta sólo en un lugar para tomar denuncias con mayor rapidez y descongestionar el resto de las fiscalías, que no sea una oficina de cartón que tenga una función decorativa. Al contrario, debe ser el refugio judicial para las víctimas de este tipo de violencia, y que allí reciban todo tipo de asistencia por personal preparado, y capacitarlo para hacerlo.