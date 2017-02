Los sociales de KaikenSunset en video

El primer #KaikenSunset sin duda que fue todo un éxito. Los invitados comenzaron a llegar a las instalaciones de la bodega y a su ingreso, las mujeres fueron recibidas con guirnaldas de flores.

Variados looks se pudieron ver, las mejeres escogieron muchas de las tendencias fashion que se imponen esta temporada: off the shoulders, espaldas descubiertas, monos, vestidos cortos y XL y mucho color.

En tanto que los hombres, cada vez se animan a más y no dejan absolutamente nada librado al azar al momento de elegir sus estilismos. Mirá las imágenes en el video.

