Mirtha Legrand reveló su edad ¡sin darse cuenta!

Eterna coqueta, Mirtha Legrand siempre evitó hablar de su edad. Si bien siempre hubo números dando vuelta, “La Chiqui” nunca confirmó públicamente el año en que nació. Este domingo, en su programa, la conductora reveló su edad sin querer.

Revista Noticias homenajeó a Mirtha en su última edición. Contenta con la publicación, la conductora mostró a cámara la tapa de la revista sin darse cuenta que podía verse cuántos años cumplirá. “Fórmula Mirtha para llegar a los mmm, no voy a decir jajaja”, dijo La Chiqui. Mientras que en cámara pudo leerse: “Fórmula Mirtha para llegar increíble a los 90“.

Mirtha siguió leyendo la tapa como si nada: “Está por cumplir años y no hay en el mundo otra diva exitosa de su edad en tv. Cómo hace para ejercitar su cerebro y seguir hiperactiva. Por qué fue una vez al psicólogo y no volvió más.”

“Uh, hace mucho. Fui al psicólogo, le mentí, no se dio cuenta y me dije que si no se daba cuenta entonces no tenía que volver más”, recordó Mirtha que siguió pasando revista.

