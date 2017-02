Kristen Stewart a Trump: "Soy súper gay"

La identidad sexual de la actriz Kristen Stewart ha sido objeto de rumores durante años. Si bien formó pareja con Robert Pattinson, hace años que abiertamente demuestra su homosexualidad con nuevas parejas, mujeres.

La actriz acudió al programa de televisión Saturday Night Live y, dejando atrás todo reparo y sin eufemismos, dijo por primera vez la palabra "gay" para referirse a sí misma, una etiqueta que siempre había rechazado por reduccionista.

Ahora no, la reivindica, porque hay un mal mayor frente a ella contra el que luchar porque, si no, las libertades de todos estarán en peligro. El mal se llama Donald Trump y es el nuevo presidente de EEUU.

"Estoy un poco nerviosa por estar aquí esta noche, porque sé que el presidente probablemente me esté viendo y no creo que le guste mucho", empezaba diciendo antes de recordar la tragedia que protagonizó el magnate inmobiliario durante su relación con Pattinson. "Aquí está la prueba de cómo lo sé: hace cuatro años estuve saliendo con un chico llamado Rob. Robert y yo rompimos y luego volvimos, y por algún motivo eso hizo que Donald Trump se volviese loco".

Fue entonces cuando la actriz mostró y leyó algunos de los tuits que el ahora presidente había escrito refiriéndose a su relación sentimental, diciendo (entre otras cosas) que no volviera con ella porque "le había tratado como un perro y volvería a hacerlo" y que "todo el mundo sabía que él tenía razón" y Pattinson se lo agradecería en pocos años.

"Bueno, para ser honesta, no creo que Donald Trump me odie", seguía la actriz en SNL, tras leer las publicaciones entre las risas del público. "Simplemente creo que estaba enamorado de mi novio", decía, leyendo aún más mensajes.

No había mejor manera de zanjar la polémica, parecía, pero la intérprete encontró un cierre colosal. "Sí, es una locura, ¿verdad? El presidente no es precisamente un gran fan mío, pero eso está muy bien; y Donald, si no te gustaba entonces probablemente no te guste ahora, porque estoy presentando Saturday Night Live y soy muy homosexual, tío".

Lo que se oye de seguido, pasando el minuto 2.26 del vídeo de más arriba -y que tienes ahora recortado- es un aplauso atronador. Gay, sí, lo dijo, y para espantar a Trump.

Fuente: Huffington Post