Maxi López fue separado del Torino por su sobrepeso

Maxi López no la está pasando bien en Italia. O quizás demasiado bien... Tanto que parece haberse olvidado de su carrera como deportista y lejos está de cuidarse y de buscar su mejor forma física.

Sinisa Mihajlovic, director técnico del Torino de Italia, fue claro y poco sutil con respecto al estado físico del argentino Maxi López diciendo que “se parece a un lavarropas”, allá por diciembre de 2016.

La situación desde ese momento no cambió ya que el DT sigue considerando que el delantero tiene kilos de mas y esta lejos de su mejor forma física.

“Probé mil maneras de motivarlo. Hasta le he dicho que podía cambiar el sistema táctico para jugar con dos delanteros e incluirlo, solo si se ponía en forma. Pero la situación no cambia, de hecho empeora”, agregó el serbio.

Mihajlovic tomó la decisión de separar del plantel a Maxi López, pero de todas formas, no descarta que el ex River Plate vuelva a trabajar con los profesionales: “Es él quien debe estar motivado para meterse de nuevo en la discusión por el puesto. Pero para jugar en mi equipo deben respetar las reglas. Así no me sirve. Hasta ahora no le he cerrado las puertas a nadie, depende de él. Por ahora no ha cambiado en nada”.