Román Martínez: "Ahora la obsesión de Lanús es la Libertadores"

El mediocampista Román Martínez avisó que, cumplido el objetivo de conseguir la Supercopa Argentina ante River Plate, "ahora la obsesión de Lanús es la Copa Libertadores", con la ilusión de atrapar el tercer título internacional y séptimo en la historia del club.

"Es el título que le falta y que merece Lanús", aseguró en diálogo con Télam tras conseguir el tercero de su cuenta personal con la camiseta "granate".

"A principios de 2016 no imaginé nunca que, en 12 meses y a mis 33 años, iba a ganar tres títulos (Campeonato 2016, Copa Bicentenario y Supercopa), pero felizmente se dio", valoró el ex futbolista de Deportivo Morón y Tigre, entre otros.

"Le doy mucho más valor porque Lanús es un club chico, en constante crecimiento y se logró ganar tres finales frente a tres equipos de los grandes, San Lorenzo, Racing y River", expresó el eufórico Martínez, ataviado con una galera, como la mayoría de sus compañeros, dentro vestuario del estadio Ciudad de La Plata.

Bajo la persistente lluvia, los festejos fueron largos en el campo de juego, con abrazos y saltos interminables entre jugadores, cuerpo técnico y directivos, sumados a una media vuelta olímpica, la premiación y el clásico lanzamiento de los jugadores en 'avioncito'.

"Este festejo no lo queremos terminar porque lo que logramos en un año es muy importante para nosotros, los jugadores, como para la institución que tanto quiero", expresó el alborotado Lautaro Acosta.

"Se enfrentó a un duro rival como es River, con toda su jerarquía, que nos complicó mucho en el primer tiempo, pero con el gol que pude convertir en el segundo tiempo, se nos abrió el camino al triunfo", reconoció el 'Laucha", otra de las figuras.

"Me siento inmensamente feliz por ser parte de la obtención de otra estrella para Lanús, la sexta, y la cuarta para mí con esta camiseta", dijo el delantero que participó del primer titulo, el Apertura 2007, bajo el mando de Ramón Cabrero.

"Si bien, para mí, el partido estaba definido cuando me hicieron el penal, me alegró por el 'Pepe' -José Sand- porque tuvo la oportunidad de convertir su gol, el que merecía después de esa enorme asistencia que le dio a (Nicolás) Pasquini para el segundo gol y porque es un tipo estupendo', señaló Acosta.

Por su lado, el zaguero Diego Braghieri vivió la consagración de manera especial, tras recuperarse de una enfermedad que lo tuvo inactivo la última parte del año pasado.

"Tengo una mezcla de alegría y de emoción por esta Supercopa, porque hace un mes que volví a entrenar después de tres meses de no hacerlo, con mucho miedo por esa pericarditis que me afectó, por eso esta será una noche inolvidable para mí", contó el ex zaguero de Rosario Central y Arsenal.

"Y sí, ahora queremos más, después que demostramos que estamos capacitados para jugar finales, que se las ganamos a los grandes, tenemos que apostar a la Libertadores, que será la prioridad de Lanús para este año", coincidió Braghieri.