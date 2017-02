Sanz cree que Cristina será candidata en octubre

El ex titular de la UCR y uno de los artifices de la alianza Cambiemos Ernesto Sanz opinó que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner será candidata en las elecciones de octubre, en las que "el kirchnerismo será una expresión secundaria".

"Por una parte creo que Cristina Kirchner tiene tantos asuntos judiciales pendientes, tantas cuentas por rendirles a los argentinos, que es una falta de respeto al país volverla un objeto electoral. Pero así y todo, pienso que será candidata. Hay un porcentaje menor, pero importante, de argentinos que se referencian en ella y van a pedirle que los represente", apuntó en una entrevista publicada hoy en el portal "Nuevos Papeles"

"Más allá de eso, el kirchnerismo será en octubre una expresión secundaria. La candidatura de Cristina Kirchner será la repetición de la historia de Menem en 2003: una minoría electoral intensa, incapaz de construir mayorías y que representa un pasado nostalgioso más ligado al deterioro del país que al progreso de Argentima", agregó.

"Es la figura que tiene el PJ que convoca mayor voto"

Por su parte el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, aseguró este domingo que si bien la ex presidente Cristina Fernández es quien "convoca mayor cantidad de votos" como representante del sector en la provincia de Buenos Aires todavía "es prematuro" para definir candidaturas.

"No tengo idea de la voluntad de ella, en definitiva es la figura que tiene el PJ que convoca mayor voto en la provincia de Buenos Aires", expresó Landau este mediodía en declaraciones a radio Ciudad.

En ese sentido, sostuvo que "es muy prematuro hacer una tómbola para saber quién va a participar, porque en marzo se empiezan a perfilar" las candidaturas en los distintos espacios políticos para las elecciones legislativas de octubre de este año.

"No sé, espero que sí, no tengo idea de la voluntad de ella", expresó el apoderado del PJ al ser consultado sobre si la ex presidente se postulará como candidata a legisladora.

Landau afirmó que "el kirchnerismo sigue vigente, de hecho hay cantidad de gente que se sigue identificando y asume con orgullo su identidad K".