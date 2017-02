Operación “Panza chata”

Ya vamos por el segundo mes del verano y –para angustia de muchos-, la bendita pancita sigue ahí. Ya probamos con clases de todo, dietas…¡absolutamente miles! Sin embargo, hoy te acerco estos 9 consejitos que te ayudarán a lograr el objetivo de decirle chau a la panza… ¡vamos a lograrlo!

1. Disminuir alimentos que producen inflamación, como alimentos picantes (utilizar especias para las comidas, pero no abusar de ellas) y chicles (es un gran aliado para combatir la ansiedad, pero aumenta la producción de ácidos lo que inflama nuestro intestino).



Utilizá los alimentos picantes como una forma de darle sabor a tus comidas pero no abuses de ellos.



2. Utilizar alimentos de fácil digestión: los vegetales cocidos aunque no tienen un valor nutritivo similar a los crudos, ocupan mucho menos lugar en el intestino. Si deseas un vientre plano come vegetales cocidos (preferible al vapor que hace que no se pierdan muchos sus nutrientes) eso te permitirá no expandir tu conducto intestinal con volumen extra.

3. Beber agua, muchas veces nos aburre y consumimos bebidas con gas o las famosas aguas saborizadas artificiales, lo que provocan hinchazón. Debemos comenzar a tomar más agua, y hasta podemos saborizarlas nosotras mismas en casa con pepino, jengibre, rodajas de frutas o agua de las frutas que cocinamos.