Kempes: "Icardi ya desde hace tiempo debe estar en la Selección"

El cordobés Mario Alberto Kempes, goleador y figura del primer seleccionado argentino campeón del mundo en 1978, sentenció hoy que Mauro Icardi tendría que estar en el equipo albiceleste "desde hace tiempo".

"¿Vamos a empezar por los famosos códigos de los que todos hablan? Creo que Icardi ya desde hace tiempo debe estar en la Selección porque adentro de la cancha responde. Lo que hace afuera me importa cinco pepinos", remarcó Kempes en medio de la polémica.

Así manifestó un punto de vista diferente al expuesto por Diego Maradona, quien sentenció que si el seleccionador Edgardo Bauza "se reunió con Icardi, es tan traidor como él".

Maradona, ex capitán y director técnico del seleccionado de la AFA, dejó en claro que más allá de las cuestiones futbolísticas, él le cerraría la puerta al capitán del Inter porque se casó con Wanda Nara, a quien conoció cuando era la esposa de Maximiliano López.

A pesar de lo sucedido entre Maxi López, Wanda Nara e Icardi, para Kempes pesan más las necesidades del cuadro albiceleste.

"(Gonzalo) Higuaín anda muy bien, pero en la Juventus. 'Pipita' en la Selección no está haciendo goles. Otro caso es el de (Sergio) 'Kun' Agüero, que no está teniendo un buen presente. Y no hay más, porque (Paulo) Dybala en la Juve juega más atrás. (Lionel) Messi puede jugar de 7, 9, 10 u 11, pero también necesita compañeros adelante", argumentó Kempes en declaraciones para ESPN.

El Matador admitió que "hay preocupación" por el presente de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018, pero sostuvo que "hay esperanza".

"La eliminatoria no está fácil no porque los otros estén mejor, sino porque Argentina no está bien en el juego. Hay jugadores que están en un nivel bajito y eso se nota en el rendimiento del equipo", concluyó Kempes.