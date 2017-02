¡Federico Bal quiere ser papá!

Luego de que en Los Ángeles de la mañana mostraran una serie de videos que ¿prueban? la relación de Federico Bal y Laura Fernández, el actor sorprendió al hablar de paternidad. ¿Se viene el esperado nieto para Carmen Barbieri?

Días atrás, Ángel de Brito mostró en su programa imágenes de la bailarina saliendo del departamento del actor, quien se encontraba en Buenos Aires por unas horas, y yéndose juntos en el auto.

“Me encanta verla, la paso bien con ella. Me hace bien al corazón, me hace bien a mi cabeza, me hace reír. Estoy bastante solo, más allá de mis amigos, porque estoy trabajando en la temporada. Si puedo viajar un lunes y verla, no lo voy a dudar”, dijo el actor de Sálvese quien pueda.

Este sábado, Fede sorprendió a sus seguidores al escribir: “Yo sería un gran padre. Una nena y un nene. Eso quiero”.

Yo sería un gran padre. Una nena y un nene. Eso quiero. — Federico Bal (@balfederico) 4 de febrero de 2017

Lo interesante es que días atrás, Laurita había publicado: “Así me imagino ja”, junto a la foto de una pareja con un niño y una niña.