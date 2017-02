Massa le pegó a Macri poniendo como ejemplo los beneficios impositivos a los espumantes

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió "cuidar el empleo y la producción nacional" y sostuvo que las economías regionales deben tener "los mismos beneficios impositivos que el Gobierno le otorgó al champagne (vinos espumantes)".



"No puede ser que el champagne tenga beneficios y no los tengan la manzana, el ajo, el tomate o la pera. Tenemos que cuidar el empleo y la producción nacional", destacó al dialogar con productores de Santiago del Estero.

Ver también: Extienden la exención impositiva a los vinos espumantes

Massa visitó a la ciudad de La Banda, donde fue recibido por el intendente local Pablo Mirolo, dialogó con los vecinos, recorrió PyMes y conversó con productores y trabajadores.



Allí, el diputado nacional destacó: "Veo con preocupación la falta de sensibilidad que tiene el Gobierno nacional con los trabajadores. Con los aumentos de tarifas en energía, combustible, peajes y prepagas, la falta de incentivo a la producción nacional y el debilitamiento del mercado interno, en Argentina se perdió la movilidad social ascendente".



"Las decisiones del Gobierno siguen perjudicando a millones de argentinos que la siguen pasando mal día a día. Tenemos que recuperar el poder de compra porque eso reanima nuestro mercado interno. Si los trabajadores tienen plata, los comerciantes venden y las PyMEs producen", agregó.



Massa estuvo acompañado por su esposa Malena Galmarini y los diputados nacionales Marco Lavagna, Cecilia Moreau, Raúl Pérez y Mariana Morales.



Además, explicó el proyecto de ley que trabaja el Frente Renovador y que apunta al mejoramiento del financiamiento para las economías regionales con líneas de crédito a tasa preferencial, para la incorporación de bienes de capital que mejoren la productividad y la calidad.



Se trata de financiamiento no bancario basado en el análisis de proyectos de inversión más que en el "track-record" bancario (porque no suelen ser sujeto de crédito) y la constitución de un fondo financiero para la compra de bienes de capital, rediseño de procesos, reformulación de productos, desarrollo de proveedores y gestión del riesgo.



El proyecto para economías regionales también prevé complementar a la Ley PyME en materia de reducción impositiva, la exención completa de tasas e impuestos (nacionales, provinciales y municipales) en inversiones que realicen, y no tiene costo fiscal ya que si no invierten tampoco hay recaudación.



En este sentido, Marco Lavagna explicó que entre, otras medidas, el proyecto también busca mejorar la infraestructura ya que geográficamente las economías regionales tienen más barreras que la zona núcleo o las industrias, abrir mercados en el exterior para las economías regionales y promover las exportaciones para lograr la entrada de productos argentinos en los mercados internacionales a través de medidas específicas para ayudarlas.

Fuente: Ámbito