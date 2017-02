Video: la escena caliente entre Wexler y Amador

Eleonora Wexler y Federico Amador protagonizaron una escena muy caliente en Amar después de Amar, la novela del prime time de Telefe y que pronto se podrá ver por la pantalla de Canal 9 Televida. Allí, el personaje de Damián toca a Carolina, su amante, de manera íntima mientras su mujer (Isabel Macedo) duerme en su otro hombro.

"Fue polémica la cuestión antes de hacerla, porque iba a ser muy fuerte y había que ver cómo contarlo", dijo Wexler sobre la fuerte escena de alto voltaje.

Y en declaraciones radiales continuó: "Sabíamos que algo iba a provocar seguro, pero la idea no era esa sino contar la cosa desde otro lugar y cómo hacerlo de una manera que no fuera grosera y fuera real. Carolina estaba prendida fuego ayer, y yo me prendí fuego cuando la vi".

"Cuando llegó el momento me agarraron unos nervios y un calor que no puedo explicar", confesó la actriz, pero para finalizar aclaró: "A mí me gustan las cosas cuando no me dan vergüenza, y esto no me dio vergüenza; me pareció que estaba muy bien realizado".

Fuente: Rating Cero