Tucumán: dos mujeres murieron por la caída de un rayo

La caída de agua, los rayos y los relámpagos no duraron mucho tiempo en Tucumán pero dejaron un saldo trágico: tres personas -una de ellas embarazada- murieron electrocutadas.

Además, según publica La Gaceta, cayeron árboles, volaron techos, cientos de personas salieron a cortar los caminos al quedarse sin luz y hasta se incendió un automóvil.



La primera tragedia ocurrió alrededor de las 18 del viernes, en Las Cejas. Patricia Roxana Figueroa, de 48 años, había salido de su casa en el barrio San Agustín a tomar el colectivo en la ruta 303. A su lado estaba Mercedes Milagros Paz, su hija de 19 años que estaba embarazada de cinco meses. Según fuentes policiales, ambas sufrieron el impacto de un rayo cuando estaban en la parada. Se cree que murieron al instante.



Una ambulancia llegó hasta ese lugar y las llevó hasta el hospital local, pese a que ninguna tenía signos vitales. Los médicos lucharon durante varios minutos para salvarlas pero no hubo caso, cerca de las 18.30 se dieron cuenta de que no podían hacer nada más.



A esa hora, Juan Oscar Varela viajaba en bicicleta por el barrio ex Aeropuerto. Al parecer, allí tocó un cable que había caído por el viento y quedó inconsciente en el pavimento. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia y una ambulancia lo llevó a toda velocidad a un CAPS, pero no pudieron revivirlo. El hombre tenía 52 años y vivía en el pasaje Formosa de San Cayetano.