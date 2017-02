Susana Jiménez, la costurera a la que la Vendimia le cambió la vida

Mendoza ya palpita la Fiesta Nacional de la Vendimia. Todo está en marcha y un grupo de mujeres se encuentra desde hace meses cosiendo los trajes para los artistas. Entre ellas está Susana Jiménez, quien que desde hace diez años dedica su vida a la Fiesta de los mendocinos.

De la sastrería El Cóndor a la Vendimia

Su amor por la costura nació siendo muy chica, en la sastrería El Cóndor. Allí se desempeñaba sacando hilos, emprolijando. “Mientras mis compañeras comían yo me ponía a practicar en las máquinas. Un día una de las chicas se casó y decidió irse. Me ofrecí para trabajar en el plantel y, desde entonces, nunca me fui hasta que cerró”, dijo Susana a El Sol.

A raíz de esto, su casa se convirtió en su taller. Pero la vida la volvió a sorprender, aunque esta vez no gratamente: “Después de 25 años de amor, mi marido decidió dejarme por otra mujer y quedé sola con nuestra única hija que hoy tiene 26 años. En ese entonces fui víctima de violencia de género, momentos muy complicados vivimos hasta que logré la exclusión del hogar de mi ex”.

“Las cosas no eran tan fáciles como ahora, donde uno está amparado por las leyes. Pero con mi fortaleza salí adelante, eso sí, sola porque mi hija prefirió irse con su padre”, expresó con lágrimas en sus ojos.

Con 59 años y sin percibir su jubilación, no sabía qué hacer. Sin embargo, la fortaleza pudo más y Susana resurgió. “Hice de todo, trabajé en casas de familia, limpié baños, cosía en casa. Necesitaba salir adelante y lo logré. Fue duro pero pude hacerlo”, aseguró.

Y esa fortaleza, la misma que le permitió salir adelante fue la que la llevó a trabajar en Vendimia, considerada por ella como su vida, su salvación.

Susana, en pleno trabajo con los trajes de Vendimia 2017.

Volver a empezar

Desde hace 10 años Susana forma parte de las costureras de Vendimia. “Igresé con mi máquina familiar y, al año siguiente, tras muchas privaciones y sacrificios, logré comprarme la industrial. Fui la primera en trabajar con ese tipo de máquina que permite un trabajo mucho más prolijo", expresó.

“Vendimia me devolvió la sonrisa, me ayudó a salir de situaciones muy complejas en mi vida. Realmente estoy muy agradecida con la Vendimia y si bien nuestro trabajo no es valorado como corresponde, yo me siento orgullosa de ser parte de este plantel. Hace diez años la felicidad volvió a mi vida”, manifestó.

Consultada por la valoración que le dan los artistas a sus diseños, Jiménez aseguró que muy poca: “Las planchadoras se empeñan en entregar los atuendos los más prolijos posible y los artistas los meten en sus bolsos y así, sin valorar nuestro trabajo, salen al escenario. Las devoluciones de los trajes son muy tristes. Muchas veces llegan rotos, manchados. Es triste pero cierto”.

Esta es la historia de Susana, una de las tantas piezas fundamentales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, esas que trabajan en silencios y no reciben el respeto y admiración que realmente merecen.