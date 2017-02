Palazzo festejó las medidas de fuerza anunciadas por la CGT

El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo este viernes que, ante la "perdida de puestos de trabajo y la perdida del poder adquisitivo", le parece "muy positivo" el anuncio de una marcha y una posible medida de fuerza por parte de la CGT y afirmó que sería "reduccionista" entender que están motivadas por el proceso electoral.

"Es una visión reduccionista limitar una medida de fuerza al proceso electoral. Cuando la CGT o los partidos opositores acompañan, los llevan a Davos o los invitan para fin de año a la Quinta de Olivos y cuando no le gusta todo pasa a ser política partidista que busca hacerles perder una elección", disparó el sindicalista en diálogo con Radio Con Vos.

Además fue crítico de la política económica y le recomendó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que "vea con claridad que hay perdida de puestos de trabajo, perdida de poder adquisitivo".

"En vez de ponerle techo a las paritarias debería preocuparse por ponerle techo a los precios", agregó.

Además se refirió a la decisión del Ministerio de Trabajo al rechazar una parte del acuerdo paritario de los bancarios al señalar que el mismo se "homologó automáticamente" porque pasaron 30 días desde su firma.

Palazzo afirmó que el dictamen posterior de la cartera que conduce Jorge Triaca no es legal y aclaró que la justicia ya falló a favor de los bancarios. "Si no respetan una decisión judicial, no nos va a quedar otra que la confrontación gremial", concluyó.