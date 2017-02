La reina de Godoy Cruz fue denunciada por discriminación

Daniela Rocío André, la flamante reina de Godoy Cruz, fue denunciada ante la delegación local del Instituto Nacional contra la Xenofibia y Racismo (INADI) por opinar sobre a la incorporación de chicas transexuales al certamen de la Vendimia tradicional. Una persona se sintió agraviada por sus dichos e hizo una presentación que terminó en una audiencia de conciliación "en muy buenos términos".

La joven brindó un reportaje al diario Mendoza Post en donde se le consultó: "¿Cómo ves la incorporación de las reinas curvy y trans al concurso? ¿Crees que corren con ventajas?". A lo cual respondió: "A mí me parece, en realidad, que ellos tienen una Vendimia aparte, entonces me parece que habría que respetar el lugar de cada uno. No estoy en contra, pero me parece que cada persona tiene su lugar en la sociedad. Ellos tienen su Vendimia, entonces nosotras también tenemos la nuestra".

Sus declaraciones fueron mal recibidas por una persona del colectivo gay, trans y homosexual, quien decidió recurrir al instituto dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación para que la soberana se rectifique.

La audiencia de conciliación se produjo este viernes, donde la representante departamental llegó acompañada de un abogado de la Municipalidad de Godoy Cruz. André manifestó que no se sentía representada por esas expresiones y que habían sido sacadas de contexto.

Al tiempo que aclaró que no tiene nada en contra de la participación de chicas trans y curvy en el certamen más importante de los mendocinos.

Según indicaron desde el INADI, su respuesta fue aceptada por la parte actora de la denuncia y la presentación pasó a archivo.

"No pasó nada"

Este medio intentó dialogar con la joven acerca de la denuncia que había recibido, a lo cual respondió: "No pasó nada". Enseguida su mamá le sacó el teléfono y pidió los datos del medio para hablar en otro momento ya que en esa oportunidad estaban almorzando, según se excusó.

El que si mantuvo un breve dialogo con El Sol fue Diego Tinnirello, responsable de prensa del municipio, quien señaló: "Efectivamente una persona se sintió agraviada por los dichos de Daniela, hoy fuimos a la audiencia y el chico que hizo la presentación lo entendió y quedó todo ahí".