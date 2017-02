Kaiken Sunset: un atardecer de ensueño en Vistalba

Los colores del atardecer, aunque fusionados con algunas nubes amenazantes de tormenta, fueron el marco perfecto para el primer sunset de febrero. Esta vez, la locación elegida fue los bellos jardines de Bodega Kaiken, en pleno corazón de Vistalba.

La bodega Kaiken en su primer Sessions del año.

¿La consigna? disfrutar del verano mendocino siendo protagonistas de ese ritual que sucede cuando el sol abandona su supremacía y comienza a dar espacio a un atardecer imperdible en el cual montañas, viñedos y música se unen para generar un ambiente relajado e ideal compartir entre amigos.

¡Flower Power!

El primer #KaikenSunset sin duda que fue todo un éxito. Desde las 19, los invitados comenzaron a llegar a las instalaciones de la bodega con gran puntualidad -algo poco común entre los mendocinos-. A su ingreso, las mujeres fueron recibidas con guirnaldas de flores que iban siendo colocadas como un accesorio más en los outfits escogidos para este evento al aire libre.

Todas las invitadas se sumaron a la propuesta de usar flores como un detalle de color en sus looks.

Entre los looks que se pudieron ver, las féminas escogieron muchas de las tendencias fashion que se imponen esta temporada: off the shoulders, espaldas descubiertas, monos, vestidos cortos y XL y mucho color fueron parte de los estilos que lucieron las invitadas.

En tanto que los hombres, cada vez se animan a más y no dejan absolutamente nada librado al azar al momento de elegir sus estilismos.

Dance entre los viñedos

Este increíble sunset en Kaiken contó con un lineup simplemente, de lujo. Y es que Gato Ficcardi fue el DJ a cargo de imponer todo su estilo con sus vinilos durante el Kaiken Sunset Sessions Nº 1, el que compartió con otro de los dj's más cool de Mendoza, como es Marcelo Carbone.

Gato Ficcardi y toda la onda para el #KaikenSunset.

Ambos animaron a los invitados a dejar de lado la comodidad de los livings y mantas en donde disfrutaban de los tragos de la barra de Beat Bar y lomos a llama -la opción gourmet bien criolla que se degustó a lo largo del evento-, para iniciar el dance una vez entrada la noche.

¡Todo listo para los lomos a las llamas!

La barra Beats Bar preparó exquisitos cócteles. ¿Los más pedidos? sin duda los a base de pisco Waqar.

Un cielo que fue del celeste al azul profundo pasando por tonalidades rojizas, el marco natural dado por la montaña y los viñedos, la compañía ideal, amigos, gente linda, muy buena música, exquisita gastronomía, excelentes vinos y originales tragos...¿hay algo más que logre un atardecer tan mágico?

Mirá la onda del KaikenSunset Session 1