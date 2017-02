ECA: el 7% de las obras sigue bajo los escombros

Según el diagnóstico oficial del grado de deterioro de las obras del ECA tras el incendio de la cúpula, el 66% de las piezas están en buen estado, el 20% en medio, el 8% en mal estado y 7% se encuentran aún bajo los escombros del Espacio Contemporáneo.

La abogada de los artistas que perdieron gran parte de sus obras en el incendio del ECA (Espacio Contemporáneo del Arte), Andrea Cirulli, instó al Gobierno provincial a indemnizar a los damnificados.

Si en el plazo de 10 días no logran un acuerdo, se seguirá la vía judicial. Pide que se les pague el valor de las obras, el daño moral por la pérdida y el lucro cesante y emergente.

Si bien aun no hay números definitivos de la consecuencias del siniestro, ni se dio a conocer la posible cifra del resarcimiento económico, se estima que 8% de las esculturas y cuadros valuados en más de 300.000 pesos se encuentran en un estado crítico.

Para Cirulli, la asesora legal especializada que representa a distintos artistas del país: "No hay una obra que se haya salvado. No hay una obra que haya salido como entró. Así sea que haya que hacerle una limpieza en seco, por ejemplo, esto ya implica un desgaste, implica que la obra ya está dañada".

Y agregó: "Una obra artística tiene una integridad material, no solamente física sino también lo que el artista llama el criterio genérico. Si la toca alguien que no es el propio artista la obra perdió".

En este sentido indicó que sólo los especialistas de una de las partes ha calificado el estado de las mismas y en el caso de no llegar a un acuerdo se pedirá la intervención de "peritos calificados y reconocidos a nivel nacional e internacional".

El 7% de las obras siguen bajo los escombros

El plan de restauración

La conservadora y restauradora Cristina Sonego es la encargada del análisis y estudio de la situación de cada una de las 171 obras que fueron trasladadas al Museo de la Educación de Mendoza (Antigua Escuela Mitre). La especialista aclaró:

"En cualquier lugar del mundo habitualmente se hace limpiezas en las obras para mantenerlas en buen estado de conservación. Si siguiéramos el criterio de la abogada, entonces, diríamos que estamos arruinando obras en todo el mundo... No es así, todas las prácticas de conservación son para prolongar la vida de las obras, no para deteriorarlas", dijo.

Pablo Chiavazza forma parte del grupo de trabajo convocado para formar una base de datos, fichaje técnico y porcentaje del buen y mal estado de las obras. "En este momento, sólo se ha hecho un diagnóstico y en los casos puntuales, más graves, se ha brindado sugerencias detalladas sobre las posibles intervenciones de esas piezas", comentó.

Cristina Sonego es la encargada del análisis y estudio de la situación de cada una de las obras

En todo caso, especificaron que son 12 las obras que se encuentran en estado crítico. "Las obras no quedaron consumidas por el fuego, se pueden restaurar. Obviamente, no van a volver a ser como eran en un 100%, pero se pueden volver a poner en valor y que no se pierda del todo su sustancia estética y material", indicó Sonego.

Los porcentajes del grado de deterioro de las obras del ECA, según este diagnóstico, indican que el 66% de las piezas están en buen estado, el 20% en medio, el 8% en mal estado y un 7% se encuentran aún bajo los escombros en el Espacio Contemporáneo.

La disputa legal

Desde la Secretaría de Cultura, expresaron que van a considerar el reclamo. De hecho el titular de la repartición, Diego Gareca, había adelantado a El Sol que iba a asumir las responsabilidades en lo económico.

Ver también: ECA: ¿quién pagará las obras devastadas por el fuego?

Pero, para la abogada, hay puntos claves a negociar. Al valor de la obra se suma el daño moral por la pérdida y el lucro cesante y emergente porque una de las obras perdidas pertenecía a un coleccionista.

Uno de los artistas de Buenos Aires, Darío Zana, presentó un óleo, "El gigante dormido", que había sido vendido y que fue prestado provisoriamente para esta exposición. Concesión habitual, cuando se trata de piezas únicas que desean exhibir en ocasiones especiales. Se trata de una pintura en gran formato de 200 x 300 cm.

El reclamo de los artistas se presentó conjuntamente con el del propietario de esta obra. "El daño moral del artista es inconmensurable", aseguró la letrada que manifestó que otros artistas que expusieron en el ECA están pidiendo su asesoría.

"Cuando un artista expone en una exposición, su obra sale con mayor valor cuando sale de la exposición, este monto está fijado por criterio de galerías de arte", aclaró y comentó que "Todo lo que es indemnizaciones está fijado por escala judiciales".

Una muestra del Chalo Tulián fue suspendida y busca sede.

El ECA busca sede

Laura Tinte, directora del Espacio Contemporáneo de Arte, explicó a El Sol que las actividades ya programadas serán trasladadas a distintos espacios dependientes de la provincia. Mientras que los talleres serán trasladados a la Biblioteca San Martín, otras actividades serán desarrolladas en el ECA.

"Es un desafío muy grande enfrentar esta situación adversa", expresó.

La siguiente exposición que albergaría el ECA era una muestra retrospectiva del fallecido escultor Chalo Tulián, que sería desarrollada al unísono con la muestra de su mujer, Estela Labiano, en la Nave Cultural, pero aún no hay fecha ni lugar confirmado para la exposición.