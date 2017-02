Diego Maradona y Verónica Ojeda llegaron a un acuerdo por las visitas a Dieguito Fernando

Finalmente, y luego de una larga batalla en la que hasta en algún momento quiso ponerse en juego la tenencia de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda y Diego Maradona llegaron a un acuerdo judicial sobre el régimen de visitas que tendrá el astro con su hijo menor.

Ambos acordaron (y lo rubricaron en Tribunales), que cuando el ex futbolista se encuentre en Buenos Aires, podrá ver a Dieguito todos los días a partir de las 17.30 en su casa de Villa Devoto. En ese sentido, Maradona pidió que el acuerdo comience este sábado, y Verónica accedió.

Otro de los puntos que quedó establecido es que, cada tres meses, los padres de Ojeda viajarán a Dubai con el niño por una semana, con los pasajes pagos por parte de Diego. De esta manera, el Diez podrá mantener un contacto bastante más cercano y fluido del que tenía hasta ahora.

“Todos los días que Diego Maradona esté en Argentina podrá ver a su hijo a las cinco o seis de la tarde, y cada tres meses los papas de Verónica Ojeda podrá llevar a Dieguito Fernando a Dubai para que siga el vínculo cuando Diego este trabajando en el exterior. Respecto a la perimetral de los 100 kilómetros, quedó nula por lo que Verónica podrá viajar a trabajar al lugar del país que quiera“, contó Matías Morla, el abogado del ex DT de la Argentina, quien fue el que estuvo presente en la mediación en su representación.

Aunque no quedó firmado en el acuerdo, es probable que Ojeda tengo algún diálogo con Rocío Oliva para que la actual pareja de Maradona pueda ser parte de los encuentros. Si bien Diego no asistió, estuvo todo el tiempo en contacto con su abogado y dos veces lo llamó por teléfono para ajustar algunas precisiones y dar el ok para la firma del acuerdo.

Por el bien de Dieguito, al fin llegó la paz.