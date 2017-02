Urtubey pidió a sindicalistas "no presionar" en paritarias

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, protestó este viernes porque "hay una discontinuidad" en las partidas que el Gobierno nacional gira a las provincias para sostener el salario docente, y recomendó a la dirigencia sindical "no presionar excesivamente" en las negociaciones salariales.

Asimismo evaluó que es "correcto" plantear un porcentaje en torno al 18 por ciento con una cláusula que habilite una reapertura de la discusión salarial en el segundo semestre "según la inflación y la recaudación".

"Cómo se puede pensar que alguien puede plantear una reivindicación salarial del orden del treinta y pico por ciento con el nivel de crecimiento de la economía que tenemos. Es técnicamente imposible", dijo.



Urtubey, quien participó este jueves en la reunión de gobernadores convocada para definir una estrategia común entre las provincias de cara a las paritarias docente, indicó que "hay una luz amarilla en la discontinuidad de algunos fondos que la nación gira a las provincias para sostener los niveles de salario docente" entre los que mencionó el fondo de incentivo docente y el fondo compensador.

"Si combinamos la reducción de fondos más la descentralización en la negociación nos están mandando a la parrilla", graficó el mandatario provincial, quien aclaró que las provincias deben "aceptar la responsabilidad de llevar adelante la paritaria docente".

En este contexto, el salteño dijo que "las provincias son las que pagan los sueldos a los docentes y lo normal es que el que negocia es quien paga y no otro porque es muy fácil negociar con la plata de otro".

Respecto de la posición del gobierno de centralizar la discusión salarial entre el 18 y 20 por ciento, según las proyecciones inflacionarias manejada por el oficialismo, Urtubey respondió que "están mirando una película que ya no existe más". "La lucha contra la inflación no la tiene que dar el gobierno con decisiones políticas o económicas sino todos los argentinos no entrando en un espiral inflacionario y uno de ellos tiene que ver con no presionar excesivamente respecto de estas negociaciones salariales", sostuvo.

Para Urtubey, "el gran problema de los argentinos es que entiendan que esto se resuelve con procesos no con milagros y los procesos llevan tiempo".

Fue así que el gobernador consideró que "es correcto" plantear un porcentaje y reabrir la discusión salarial en el segundo semestre "según la inflación y la recaudación".