El viaje se realizará en agosto y costará 13.875.000 dólares. Los viajeros volarán en un Boeing 767 privado y recorrerán 20 ciudades. Esta lujosa vuelta a mundo ha recibido el nombre de Passport to 50.

Los viajeros (problamente millonarios) que adquieran el Passport to 50 podrán llevar a 50 amigos, familiares etc. Los "invitados" irán en un Boeing Business Jet. Los viajeros solo pasarán un 12% volando, pero para que no se aburran les han preparado actividades tan dispares como: un auxiliar de vuelo para cada pasajero, un sumiller para que les recomiende los mejores vinos, un profesor de yoga y hasta un hipnoterapeuta.

En la vuelta al mundo de lujo irán a 20 lugares diferentes como la la isla de Ko Samui, Katmandú, Siem Riep, Agra, Florencia y Siena, Cannes y Moulinet, Londres, Ibiza, Barcelona, Marbella, Marrakech, La Habana, Knoxville, Kona, el Nido, Manila y por último a una isla secreta.

Además, los viajeros podrán disfrutar de actividades muy exclusivas como un torneo de póker solidario de 467.000 euros en el que participarán algunos de los mejores jugadores de póker del mundo o un desfile de moda. También se les obsequiará con una varilla de lujo para remover cócteles y que han sido realizada con 18 quilates de oro, 20 diamantes blancos y un diamante azul. ¡Las varillas cuestan un millón de dólares!. Un souvenir nada convencional.

Pero no todo será gasta dinero para ellos mismos, también se donarán 2.500 bicicletas para los niños de las zonas rurales de Camboya, se proporcionará agua potable a 50.000 niños filipinos y se construirán centros de ocio para niños con enfermedades graves en el Reino Unido.