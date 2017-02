Tu mente es un aliado, una fuerza

Más allá del trabajo con el cuerpo físico, como ya dijimos en notas anteriores, el autoconocimiento es el gran trabajo que hacemos en la práctica de cualquier tipo de yoga. En este proceso, el vínculo que tenemos y entablamos con nuestro discurso mental, es sin duda medular.

Cuando un ejercicio que me resulta desafiante se empieza a poner difícil, antes o después, aparece ese intento de renuncia: no me sale, para qué vine, no puedo, esto no es para mí. Si queremos abordar la situación, lo primero que necesitamos comprender es que no buscamos, de ninguna manera, que esto no ocurra; sino que la oportunidad de aprendizaje está en ubicarnos desde otro lado, y decidir conscientemente qué voy a hacer con eso que escucho, cuánta autoridad le voy a dar.

La mente es una herramienta maravillosa. No buscamos anularla, callarla o dejarla en blanco, sino aprender a ponerla al servicio.

En una clase de yoga o cuando me dispongo a hacer cualquier ejercicio físico, entiendo que muy probablemente mi cuerpo sude, quizás se agite y se canse. Al saberlo y aceptarlo, en el momento en el que aparece el intento de renuncia, puedo encauzar el pensamiento entendiendo que está pasando lo que buscábamos y que estar cansado no es una razón para bajar los brazos. Sigo con el ejercicio. Trasciendo mi mente. Siempre funciona.

¿Qué necesitamos para lograrlo? Dos cosas importantes.

Por un lado saber que existe una diferencia entre los dolores y cansancios que nos pueden lastimar, lesionar o agotar, frente a los que, por supuesto, debemos frenar y descansar; y los que se presentan como un regalo, un ejercicio mental para ser trascendido. La mayoría de las dificultades de una clase de yoga, son del segundo tipo. Una oportunidad de poder ver, disfrutar y darnos cuenta que podíamos más. Algo que siempre nos empodera: la fuerza que creíamos tener, es infinitamente mayor.

Por el otro, confiar en la persona que nos guía la práctica (que de alguna manera es confiar en nosotros mismos, que llegamos ahí). Si confiamos, podemos hacer el ejercicio más allá de nuestras ganas o creencias, porque nos entregamos sabiendo que no estamos en riesgo de lastimarnos, y eso nos agrega valor y nos inspira para ir un poco más allá.

Podemos pensarlo como un gimnasio. Tonificamos la mente de manera sana, para luego, al enfrentarnos a dolores y cansancios cotidianos, poder hacer el trabajo de aprender a poner, en esos momentos de la vida real, la mente al servicio del corazón.

Karen Belinsky

Directora de La Salita . YOGA & Love