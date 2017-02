Después del sismo, hubo dos réplicas pasadas las 22

Tras el sismo de 5,5 grados que se sintió a las 21.52 en Mendoza, se produjeron dos réplicas de menor intensidad.

La primera se percibió a las 22.16, con un registro de 3,8 en escala Richter y en la misma zona que el anterior, en las cercanías de Potrerillos, con una profundidad de 10 km.

El epicentro se ubicó a 80 km al SO de Mendoza, 218 km al SO de San Juan, 39 km al O de Tupungato.

Pero cuando todos pensábamos que la tierra se había calmado, sucedió una nueva réplica a las 22.41 con el mismo epicentro.

En este caso, con una magnitud de 2,5 y una profundidad similar a las anteriores, de 10 km.

Se ubicó a 73 km al SO de Mendoza, 211 km al SO de San Juan, 38 km al NO de Tupungato.