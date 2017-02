Investigan si el anestesista también violó a una modelo

La Justicia investiga una nueva denuncia contra el anestesista Gerardo Ismael Billiris, detenido por haber golpeado a una chica en el barrio porteño de Palermo, luego de que una modelo que lo reconoció por televisión se presentó ante la Policí­a para afirmar que hace cinco años la drogó y abusó sexualmente de ella en un departamento.

Fuentes policiales y judiciales informaron que este nuevo caso fue denunciado en la comisarí­a 23ra. y la causa recayó ante el juez de instrucción 40, Rodolfo Cresseri, quien delegó la instrucción en el fiscal Marcelo Roma.

Roma ya solicitó al juez que Billiris (27) sea indagado por el delito de "abuso sexual" y en caso de que el hecho de Palermo, actualmente caratulado como "lesiones", cambie de calificación también será enviado a esta fiscalía.

La denunciante es una modelo publicitaria -su identidad se mantiene en reserva por tratarse de un delito de instancia privada-, quien al ver en los medios de comunicación el caso de Marí­a Eugenia Belén Torres (21) y las fotos de Billiris, se animó a presentarse en la comisarí­a para denunciar lo que le habí­a pasado hace cinco años.

Según las fuentes, la chica contó que el hecho ocurrió en julio de 2012 cuando conoció a Billiris en el boliche "Rumi" del barrio porteño de Belgrano y desde allí­ se fueron juntos a un departamento.

La modelo admitió que hubo consumo de drogas, pero denunció que al cabo de unas horas se despertó desnuda junto a Billiris sin recordar nada de lo que habí­a pasado.

Siempre según la denuncia, cuando la chica le preguntó a un amigo que estaba en el departamento qué habí­a pasado, éste le contestó: "a él le gusta tener sexo con las chicas muertas", dándole a entender que el anestesista habí­a tenido relaciones con ella cuando estuvo inconsciente.

Las fuentes explicaron que en su momento la modelo no formuló ninguna denuncia, pero ahora que reconoció las fotos de Billiris en la televisión y que sabí­a que estaba detenido, se animó a presentarse ante la Policí­a.

Sobre esta nueva denuncia, uno de los abogados de Billiris, Ramón Arigos, aseguró al canal C5N que lo defenderán "si se presentan pruebas y la Justicia le da entidad de instrucción penal" a esta denuncia.

En tanto, Torres, la joven atacada en Palermo, aseguró que "si no hubiese salido a pedir ayuda a los vecinos estarí­a muerta", ya que el sindicado atacante la "golpeaba sin parar" mientras le decí­a que la "querí­a matar".

Desde el Sanatorio Itoiz de Avellaneda, donde se encuentra internada, la joven relató a la prensa que la noche del lunes y la madrugada del martes ambos consumieron crack en la casa del anestesista, situada en Berutti 4543, hasta que él "comenzó a temblar" y luego a golpearla.

"El empieza a temblar y yo lo pongo de costado porque pensé que estaba mambeado por la droga. Ahí­ empieza a pegarme muy fuerte, empieza a decirme que me va a matar y a pegarme en la espalda muy fuerte. Los dos estábamos igual pero yo no tení­a la intención de matarlo a él, se ve que él sí­ tení­a esa intención porque yo nunca le iba a hacer algo a él", recordó.

"Me empieza a pegar no se con qué -agregó la chica-, habí­a vidrios rotos y mis manos están cortadas. Yo me tapaba, lo único que hacia era taparme y cuando salgo de la casa empiezo a gritarle a los vecinos para ver si alguno me escuchaba, por suerte sí­ porque sino estarí­a muerta".

Belén contó que conoció a Billiris mediante la red social Tinder, una aplicación para teléfonos celulares usada para acordar citas amorosas, y recomendó a las chicas "que tengan mucho cuidado" con esta modalidad.

Añadió que lo habí­a visto la semana pasada y hasta que ocurrió el hecho estaba haciendo un trabajo administrativo para él pasando los datos para las obras sociales.

Por otra parte, el anestesista dijo ante la Justicia que no recuerda lo que hizo, que quiere disculparse con la familia de su victima y que quiere internarse para rehabilitarse de las drogas.

Billiris declaró durante media hora ante el juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa en el marco de una causa en la que se investiga el hallazgo de drogas en su casa.

"Le quiero pedir disculpas a la familia. No fui yo, fue una intoxicación por drogas. Me duele en el alma. Jamás hice una cosa así­, no lo volverí­a a hacer", sostuvo el anestesista al declarar en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Billiris dijo que la noche en que golpeó a la joven de 21 años, habí­a consumido "crack" durante cinco horas con una pipa casera y que fue él mismo quien atendió, desnudo, a los policí­as que golpearon a su puerta, informaron fuentes judiciales.

El acusado aseguró también que la joven habí­a consumido drogas por su propia voluntad y que el no compartió los estupefacientes que tení­a en su casa, donde le fueron encontrados 3,1 gramos de cocaí­na y 0,88 de marihuana.