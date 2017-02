Foto: el detalle que pocos han notado en el príncipe Guillermo

Seguro se han observador un millón de fotos del príncipe Guillermo y de Kate, la duquesa de Cambridge, pero tal vez nunca sea fijado la vista en lo que le falta al futuro rey de Inglaterra en su mano izquierda: su anillo de matrimonio.

Mientras que Catalina puede presumir de un bonito anillo de compromiso en zafiro azul (el mismo que en su día llevó la princesa Diana) y de una alianza de matrimonio, el príncipe Guillermo no lleva nada en sus manos. Como explica la publicación Business Insider, el príncipe no recibió un anillo cuando se casó con Kate en 2011, tal y como refleja el programa de la boda real.

Esto se debe a preferencias personales, pero también a que entre la alta sociedad inglesa no llevar puesto el anillo de casado es algo muy común.

"No es algo inusual para los hombres de sociedad en Gran Bretaña", dice el experto en etiqueta William Hanson. "Esto no es, para nada, porque quieran 'divertirse' aunque estén casados, sino porque no era tradición para los hombres usar joyería. Hace años, esto incluía hasta relojes, pero incluso los más snobs se han suavizado en ese sentido".