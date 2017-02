No están todas tapadas: 13 fotos sobre la moda en Irán que van a romper tus prejuicios sobre cómo se visten

La ley que obliga a las mujeres a usar el Hiyab puede ser más libre de lo que crees.

Lamentablemente Irán es un país muy machista, y los medios se encargan constantemente de representarlo cómo tal, es cierto, pero también es cierto que no conocemos el país a fondo. En Irán hay una ley que indica que todas las mujeres DEBEN cubrirse con el Hiyab, pero muchos los confunden. Primero mostremos las diferencias.

Muchos medios muestran a las chicas usando dichos velos con caras tristes y preocupadas cuando esto no es tan así, al menos así lo relata el Tumblr “The Tehran Times” que muestra la mida Iraní en las calles. ¿Todas tapadas y tristes? no.

En definitiva, hay muchas cosas prohibidas para las mujeres, pero sentirse felices y seguras de si mismas es algo que ninguna ley puede sacarles.